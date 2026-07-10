КГТУ стал первым вузом Кыргызстана, запустившим собственного ИИ-ассистента

В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова запущен собственный ИИ-ассистент BRAIN KSTU - первый подобный цифровой помощник среди высших учебных заведений Кыргызстана.

Инновационная разработка уже интегрирована на официальном сайте университета kstu.kg и помогает абитуриентам, студентам и пользователям получать оперативную информацию о поступлении, образовательных программах, направлениях подготовки, учебном процессе и деятельности университета.

Проект был представлен министру науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, а также представителям ведущих средств массовой информации в рамках ознакомления с инновационными разработками КГТУ.

Особенность BRAIN KSTU заключается в том, что ИИ-ассистент создан собственными силами университета и адаптирован под конкретные задачи КГТУ. Разработчиками проекта являются заведующий кафедрой "Автоматизация, искусственный интеллект и робототехника" (АИИиР), кандидат технических наук, доцент Айбек Алмасбекович Алмасбеков и преподаватель кафедры Урмат Мырзабекович Мырзабеков.

В основе цифрового помощника - собственная интеллектуальная модель, которая обучается и совершенствуется на базе данных университета. Система использует официальные материалы КГТУ: учебные планы, нормативные документы, информацию о направлениях подготовки, структуре институтов и кафедр, условиях поступления, работе приёмной комиссии и других направлениях деятельности университета.

ИИ-ассистент предоставляет ответы на основе проверенной информации и указывает источник данных, что обеспечивает достоверность и удобство использования.

В дальнейшем возможности BRAIN KSTU будут расширяться. Университет продолжит развивать цифровые сервисы для абитуриентов, студентов и сотрудников.

Кроме того, кафедра АИИиР активно реализует проекты в сфере беспилотных систем для аэрофотосъёмки и картографии, автоматизации и робототехники. На базе КГТУ также создаётся Хаб искусственного интеллекта и робототехники в рамках международной программы Erasmus+.

Запуск собственного ИИ-ассистента стал ещё одним шагом КГТУ имени И. Раззакова в развитии цифровых технологий и подготовке инженеров нового поколения, способных эффективно применять искусственный интеллект в профессиональной деятельности.