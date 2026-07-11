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Айбек Джунушалиев рассказал о поэтапной реанимации фонтанов Бишкека

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- Светлана Лаптева
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Восстановление городских фонтанов как важнейшей части общественных пространств и микроклимата столицы стало одной из ключевых тем на заседании Экологического совета при мэрии Бишкека. Градоначальник Айбек Джунушалиев обсудил этот вопрос с журналистами и экоактивистами.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице функционируют 18 фонтанных complexes. Работа по их реанимации проводится поэтапно в рамках комплексного благоустройства и развития городской среды.

"Мы последовательно возвращаем к жизни городские фонтаны, многие из которых долгие годы находились в запущенном состоянии. Это не просто элементы архитектурного облика столицы, но и важнейшая составляющая комфортной городской среды, помогающая справляться с летним зноем", - отметил Айбек Джунушалиев.

Реконструкция гидротехнических сооружений идет полным ходом последние несколько лет. Так, в 2024 году после масштабных работ был запущен главный фонтанный комплекс на площади Ала-Тоо. В 2025 году город вернул в строй еще пять объектов, а с начала 2026 года строительные работы успешно завершились уже на семи фонтанах.

В рамках выездной части заседания Экологического совета участники - представители общественности, прессы и экологи - лично оценили результаты проводимой работы. Они посетили недавно отремонтированные фонтаны в Правительственном сквере и на Театральной аллее. Кроме того, полностью завершено восстановление всех водных объектов на Аллее молодежи.

В настоящее время продолжается реконструкция знаменитого фонтана "Рыбки" возле Дома торговли - его планируют запустить в течение ближайшего месяца. Остальные гидротехнические сооружения на этой территории обещают ввести в эксплуатацию до 31 августа.

В ходе выездной сессии, которая продолжилась уже на территории городского питомника, экоактивисты и местные жители смогли озвучить мэру свои предложения. В частности, бишкекчане попросили уделить особое внимание реанимации водной зоны у Дома торговли, обустроить новые фонтаны в районе пересечения улиц Киевской и Абдрахманова, а также рассмотреть аналогичные проекты в других оживленных локациях города. Кроме того, горожане озвучили идею установить по всему Бишкеку питьевые фонтанчики-поилки, что особенно актуально в аномально жаркие летние периоды.

В муниципалитете подчеркнули, что все поступающие инициативы фиксируются, а восстановление фонтанной сети остается приоритетной частью комплексной работы по созданию комфортных условий для жителей и гостей столицы.


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URL: https://www.vb.kg/460005
Теги:
Бишкек, мэр
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