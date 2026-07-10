Заслуги экс-директора школы Гергарда Неймана отметили в Бакай-Ате

Визит топ-менеджера горнорудной компании в Бакай-Атинскую среднюю школу имени В.И. Ленина в Таласской области оказался гораздо больше, чем просто рабочая встреча.

Руководитель отдела кадрового администрирования "Альянс Алтын" Александр Абрамов приехал в учебное заведение по приглашению директора Жамийли Жузукуловой, чтобы прикоснуться к живому семейному наследию. Как выяснилось, с 1962 по 1969 год эту школу возглавлял Гергард Нейман - дедушка супруги Александра.

В ходе теплой беседы директор школы рассказала гостю, как классы готовятся к новому учебному году, какими образовательными проектами сейчас гордится коллектив и какие планы намечены на будущее. Приятным моментом встречи стало вручение гостю благодарственного письма от Бакай-Атинского районного отдела образования за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие образовательной системы.

В свою очередь, Александр Абрамов от лица руководства "Альянс Алтын" передал школе памятные сувениры и ценный подарок - многотомное собрание сочинений великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Такие визиты наглядно доказывают, что за крупным бизнесом всегда стоят реальные человеческие судьбы, преемственность поколений и искреннее уважение к истории края.