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Франция уверенно обыграла Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года, одержав победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче.

В первом тайме команды действовали осторожно, а французам не удалось реализовать свои моменты. Главный шанс открыть счет был у Килиана Мбаппе, но его удар с пенальти отразил вратарь Марокко.

После перерыва Франция усилила давление и на 60-й минуте открыла счет - Мбаппе исправился за нереализованный пенальти и вывел свою команду вперед. Через несколько минут Усман Дембеле увеличил преимущество французов, установив окончательный результат встречи.

Марокко пыталось изменить ход игры, но оборона Франции надежно справилась с атаками соперника. В итоге французская команда одержала победу и продолжила борьбу за главный трофей турнира.

В полуфинале чемпионата мира Франция встретится с победителем пары Испания - Бельгия. Для Килиана Мбаппе этот гол стал восьмым на турнире, что позволило ему укрепить позиции среди лучших бомбардиров ЧМ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459996
Теги:
Франция, чемпионат мира
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