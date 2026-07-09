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Мемориальный дом-музей М. В. Фрунзе расширяет сотрудничество с Францией

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- Назгуль Абдыразакова
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Мемориальный дом-музей имени М.В. Фрунзе посетила французская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фаем. В ходе встречи стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества в музейной, культурной и образовательной сферах. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Во встрече также приняли участие атташе по вопросам культуры Посольства Франции Этьен Лансело, президент Французского альянса в Бишкеке Гузель Ишенова и координатор по культуре Французского альянса в Бишкеке Дженнифер Корнез.

Директор музея Кенешбек Алмакучуков и заместитель директора по научной работе Татьяна Темирова провели для почетных гостей обзорную экскурсию и ознакомили их с историей учреждения - первого музея в Кыргызстане, отметившего 100-летний юбилей.

В развитие договоренностей, достигнутых на Форуме музеологии "Казахстан - Франция 2026", стороны обсудили перспективные проекты взаимовыгодного сотрудничества. В их числе организация тематической выставки с созданием цифрового двойника и макета-реконструкции средневековой крепости Джуль для проектируемой экспозиции "Джуль - Пишпек - Фрунзе - Бишкек" в рамках проекта "Музей для горожан", проведение мультимедийной выставки с 3D-туром по Собору Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), подготовка выставки к 100-летию со дня рождения Чингиза Айтматова на тему "Луи Арагон и Чингиз Айтматов" (рабочее название), поиск материалов для выставки о путешествиях французских исследователей XIX века Анри Мозера, Наполеона Нея, Гийома Капюса и Габриэля Бонвало, а также проработка вопроса повышения квалификации работников музея с привлечением специалистов из Франции.

Посол Франции Николя Фай отметил заинтересованность Посольства Франции в дальнейшем расширении партнерских отношений с музеями Кыргызской Республики и выразил готовность поддерживать совместные культурные, научные и образовательные инициативы, способствующие развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению культурного диалога между Францией и Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/459965
Теги:
музей, посольство, Франция, Бишкек, сотрудничество
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