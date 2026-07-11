Мэр Бишкека поручил приостановить работу картинга в парке Панфилова

В Бишкеке состоялось выездное заседание Экологического совета под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева. В мероприятии приняли участие более 100 человек - экоактивисты, горожане, блогеры, представители муниципальных служб и средств массовой информации.

Экосовет прошел в формате открытого обхода проблемных локаций. Жители сами показывали городским властям участки, где зеленые насаждения подвергаются повреждениям или находятся в запущенном состоянии, а также обсуждали вопросы благоустройства и сохранения зеленого фонда столицы.

Одной из ключевых точек маршрута стал парк имени Панфилова. Здесь горожане подняли сразу несколько вопросов, касающихся будущего этой зоны отдыха.

"Когда-то здесь был красивый розарий, работала открытая сцена, где проходили концерты и танцевальные вечера. Сегодня же территория все больше превращается в коммерческое пространство. Нам хотелось бы вернуть парку его общественную и культурную функцию", - отметили присутствующие.

Особое внимание активисты обратили на состояние деревьев возле картинга. По их словам, в ходе укладки брусчатки вокруг лип не были оставлены необходимые приствольные лунки.

"Корневая система деревьев должна получать воздух и влагу. Когда все пространство вокруг ствола закатывают в плитку или бетон, дерево постепенно погибает. Такие нарушения необходимо устранять незамедлительно", - подчеркнули экологи.

Осмотрев территорию, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил принять жесткие меры.

"До устранения всех нарушений работу картинга необходимо временно приостановить. Нужно обустроить приствольные лунки в строгом соответствии с требованиями содержания зеленых насаждений. Комфорт предпринимателей не должен достигаться за счет уничтожения деревьев", - заявил глава столицы.

Во время инспекции парка участникам также презентовали проект будущего амфитеатра - нового общественного пространства для проведения культурных мероприятий.

Отдельной темой обсуждения стало сохранение исторического наследия. Активисты предложили установить информационный стенд, который рассказывал бы посетителям об истории парка имени Панфилова и его природном богатстве.

"Не у каждого парка есть такая уникальная история. Было бы правильно установить здесь памятную плиту или стенд, рассказывающий, как появился этот зеленый уголок, кто стоял у его истоков и какие редкие деревья здесь растут. Дети должны понимать, что это богатство города, а вековые деревья - настоящий дар, который нужно беречь", - отметили участники Экосовета.

Они напомнили, что история парка началась еще в 1879–1880 годах, когда ученый-садовод Алексей Фетисов заложил здесь Казенный сад - плодово-декоративный питомник. Позже на его базе открылась школа садоводства для кыргызских детей. Сегодня парк имени Панфилова остается одним из главных мест отдыха бишкекчан, где произрастает около 40 видов деревьев и кустарников.

Следующей точкой выездного заседания стал бульвар Молодой Гвардии. Здесь участники Экосовета продемонстрировали участки, где после недавней реконструкции приствольные круги деревьев оказались залиты бетоном. Серьезные вопросы также вызвали обширные зацементированные площадки между зелеными насаждениями.

"Мы постоянно сталкиваемся с одной и той же проблемой. Во время ремонта подрядчики повреждают корневую систему, проводят обрезку в разгар летнего зноя, закатывают землю в бетон. После этого деревья начинают сохнуть, и через несколько лет их приходится сносить. Необходимо кардинально менять подход к выполнению таких работ", - заявили представители экологического сообщества.

В ходе осмотра бульвара Молодой Гвардии и других зон отдыха активисты неоднократно поднимали вопрос о необходимости комплексного подхода. По их словам, современный городской парк - это не только деревья и газоны, но и кустарники, а также многолетние травы, формирующие полноценную экосистему.

Особенно эмоциональным стало выступление ландшафтного дизайнера, который обратил внимание на важную роль кустарниковых растений в городской среде.

"Кустарники - это не просто элемент декора. Они служат убежищем для птиц, являются частью кормовой базы для полезных насекомых, создают благоприятный микроклимат и защищают почву от пересыхания. Их массовое уничтожение приводит к нарушению биобаланса в городе. Это недопустимо", - подчеркнул специалист.

Отвечая на этот вопрос, Айбек Джунушалиев сообщил, что муниципалитет уже работает над расширением ассортимента зеленых насаждений.

"Мы готовим к высадке новые виды кустарников, проводим экспериментальные посадки и изучаем, какие растения лучше адаптируются к климатическим условиям Бишкека. Будем постепенно увеличивать их количество при благоустройстве парков и скверов", - сказал мэр.

В свою очередь, эксперты-экологи отметили, что важно не только высаживать новые растения, но и соблюдать научно обоснованные нормативы. Кустарники выполняют защитную функцию: удерживают влагу, уменьшают запыленность и защищают корневую систему деревьев.

Активисты также призвали городские службы активнее информировать жителей о проектах благоустройства.

"Когда люди видят строительную технику, вырубку или обрезку веток без каких-либо объяснений, это вызывает тревогу и недоверие. Необходимо заранее рассказывать, какие работы проводятся, зачем они нужны и каким будет конечный результат. Тогда жители будут воспринимать благоустройство как развитие города, а не как вредительство", - подчеркнули участники встречи.

Подводя итоги выездного заседания, Айбек Джунушалиев отметил, что такой формат общения с горожанами станет регулярным.

"Такие встречи позволяют увидеть проблемы на месте и принимать оперативные решения без кабинетной волокиты и долгих согласований. Все замечания, прозвучавшие сегодня, будут проработаны профильными службами. При реализации любых проектов благоустройства сохранение зеленого фонда и биоразнообразия должно оставаться нашим главным приоритетом", - заключил мэр.