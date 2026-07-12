Бишкекчане предложили вернуть в город плодовые сады

На недавнем заседании Экологического совета прозвучала идея, которая может заметно изменить облик нашей столицы. Одна из жительниц Бишкека обратилась к городским властям с предложением активнее высаживать в парках и скверах привычные для нашего региона яблони, абрикосы и вишни. По ее мнению, весной они будут радовать горожан пышным цветением, летом подарят спасительную тень, а осенью принесут плоды. К тому же такие деревья помогут воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к природе.

Главный агроном муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" Жаныбек Жумалиев признал, что сегодня плодовых деревьев в столице практически не осталось. Он напомнил, что в советские годы их было значительно больше, но со временем они исчезли из-за выхлопных газов и банального повреждения веток прохожими. Тем не менее в "Бишкекзеленстрое" готовы рассмотреть эту инициативу и попробовать вернуть съедобные ландшафты в городские зоны отдыха.

Эта идея полностью укладывается в современный мировой тренд. Во многих мегаполисах Европы, Северной Америки и Австралии сейчас активно создают общественные сады. Экологи подчеркивают, что многоуровневое озеленение спасает города от летнего зноя, а также поддерживает птиц и насекомых-опылителей, для которых цветущие деревья служат важным источником пищи. Специалисты отмечают, что современный подход к благоустройству давно вышел за рамки скучных ровных газонов.

Конечно, массовая высадка плодовых культур потребует от городских служб грамотного планирования. Из-за загрязнения воздуха их нельзя сажать вдоль оживленных трасс, поэтому идеальным местом станут тихие парки, территории школ и закрытые скверы. Климат Чуйской долины позволяет выращивать огромный ассортимент деревьев, включая груши, сливы, айву, шелковицу и орех, причем предпочтение стоит отдавать местным устойчивым сортам. Участники Экологического совета сходятся во мнении, что Бишкеку стоит начать с небольших пилотных проектов в нескольких парках, чтобы оценить результаты и со временем вернуть столице былую славу самого зеленого и цветущего города.