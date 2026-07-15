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Кыргызстан в зоне риска. ВОЗ призывает готовиться к землетрясениям заранее

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- Светлана Лаптева
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Землетрясения остаются самыми смертоносными из всех стихийных бедствий. С 2000 по 2023 год на них пришлось более половины всех смертей, связанных с природными катастрофами. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации напоминают, что практически вся территория Кыргызстана относится к зоне очень высокой сейсмической опасности. Вместе с Кыргызстаном в число наиболее уязвимых стран региона входят Таджикистан, отдельные районы Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, а также государства Южного Кавказа.

Особую тревогу у специалистов вызывает Ферганская долина, где на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проживают около 11 миллионов человек. Высокая плотность населения в сочетании с активной сейсмичностью значительно увеличивает потенциальные последствия сильных землетрясений.

В качестве одного из наиболее вероятных очагов будущей крупной катастрофы ВОЗ также приводит Стамбул. По данным исследований, опубликованных в 2025 году, участок Северо-Анатолийского разлома под Мраморным морем способен вызвать землетрясение магнитудой около семи баллов, а вероятность такого события в ближайшие десятилетия оценивается в 40–60 процентов.

"Опыт разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году показал, насколько критически важно, чтобы больницы продолжали работать после катастрофы. Если медицинские учреждения выходят из строя в первые минуты после удара стихии, тысячи пострадавших могут остаться без жизненно необходимой помощи", - подчеркивают в ВОЗ.

Эксперты отмечают, что подготовка к стихийному бедствию обходится значительно дешевле ликвидации его последствий. По оценкам ООН, строительство новой больницы с соблюдением требований сейсмостойкости увеличивает стоимость проекта менее чем на 4%, а модернизация существующих зданий может стоить около 1% их стоимости, существенно повышая их устойчивость и способность продолжать работу после землетрясения.

Помимо укрепления медицинской инфраструктуры, ВОЗ рекомендует поддерживать в постоянной готовности экстренные медицинские бригады, регулярно проводить учения, совершенствовать взаимодействие между службами и уделять особое внимание защите наиболее уязвимых категорий населения - пожилых людей, людей с инвалидностью и вынужденных переселенцев.

Как подчеркивают в организации, главный вывод последних крупных землетрясений прост: готовиться к следующему необходимо заранее, поскольку именно превентивные меры позволяют сохранить тысячи жизней.


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URL: https://www.vb.kg/460088
Теги:
ВОЗ, землетрясение
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