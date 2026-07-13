Заброшенные водохранилища Бишкека восстановят вопреки желаниям застройщиков

Мэрия Бишкека категорически отказалась отдавать территории бассейнов суточного регулирования (БСР) и других водонакопительных объектов под застройку жильем или социальными учреждениями. Эти участки обязаны оставаться частью городской системы водоснабжения и ирригации, о чем жестко заявил мэр столицы Айбек Джунушалиев на заседании Экосовета, посвященном озеленению города.

Поводом для серьезного разговора стало предложение одного из участников встречи построить в верхней части Бишкека дополнительные водохранилища, задействовав для этого русла селеотводных каналов. По задумке, это помогло бы заранее запасать воду и подстраховать город от дефицита в будущем.

Выслушав идею, мэр подчеркнул, что сейчас перед муниципалитетом стоит куда более приземленная и масштабная задача - удержать и не растранжирить уже существующую водную инфраструктуру.

По словам Айбека Джунушалиева, в Бишкеке регулярно вспыхивают попытки перекроить назначение земель, где раньше находились бассейны суточного регулирования, чтобы расчистить площадки под очередные высотки.

Глава города возмутился, что некоторые дельцы пытаются забрать эти территории под строительство жилых домов или даже прикрываются возведением школ. Он напомнил, что подобные действия - прямое нарушение закона. По мнению градоначальника, властям нужно смотреть на перспективу и думать о том, как столица будет выживать без воды уже завтра, а не жить исключительно сегодняшним днем.

Мэр поделился личным опытом и рассказал, как недавно инспектировал район ТЭЦ-2, где расположен один из таких резервуаров. Землепользователи буквально атаковали его с просьбой переписать Генеральный план города, чтобы им разрешили засыпать бассейн землей и отдать участок под жилой квартал.

Айбек Джунушалиев задал им встречный вопрос о том, как вообще будет существовать этот район, если внизу не останется ни одной рабочей ирригационной системы и запасов влаги для полива.

Глава столицы особо отметил, что даже если прямо сейчас какие-то бассейны пустуют или не используются на полную мощность, это вовсе не повод ставить на них крест. Мэрия твердо решила не менять Генплан и не дробить эти земли. Напротив, как только у города появятся свободные средства, этот и другие заброшенные БСР будут полностью восстановлены.

Сегодня сохранение гидротехнических сооружений становится для Бишкека стратегическим вопросом на фоне стремительного изменения климата и взрывного роста населения. Столица расширяется, людей становится больше, а периоды летней жары и засухи - длиннее и агрессивнее. Зеленые зоны требуют все больше влаги, и искусственные резервуары становятся тем самым спасательным кругом, который помогает сглаживать пиковые нагрузки в самый знойный сезон.

Для понимания масштаба мэр привел простой пример - всего один бассейн суточного регулирования способен питать сразу несколько крупных арычных сетей. Если такую отлаженную систему однажды закатают в бетон, восстановить ее будет уже невозможно. Застроить участок проще всего, но уничтожение БСР оставит без полива целые кварталы.

Сами по себе бассейны суточного регулирования работают как гигантские аккумуляторы. В период активного таяния ледников весной и в начале лета они принимают излишки воды, консервируют их, а затем постепенно отдают в городскую ирригацию в самые засушливые месяцы.

Борьба за эти резервуары - часть глобальной стратегии адаптации Бишкека к новым экологическим реалиям. Сейчас мегаполисы по всему миру отказываются от тотальной закатки земель в асфальт, стараясь сберечь и вернуть к жизни каждый природный и искусственный водоем.

Для кыргызской столицы водный вопрос напрямую связан с выживанием всей городской экосистемы. Без полноценного полива Бишкек растеряет свои знаменитые парки и вековые деревья, поэтому любые водные объекты власти теперь