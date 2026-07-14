Мо Гаои: "ШОС играет все более важную роль в региональной стабильности"

В современном мире появляются беспрецедентные вызовы. В этих условиях ШОС последовательно выступает за мир, безопасность, взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Об этом в рамках "Диалога цивилизаций между странами ШОС-2026" сообщил глава пресс-канцелярии Госсовета КНР Мо Гаои.

Он отметил, что лето - это время, когда природа наполнена жизнью и энергией. Искренне рад встретиться с вами в одном из городов Шанхайской организации сотрудничества.

"От имени пресс-канцелярии Госсовета Китайской Народной Республики позвольте выразить поддержку инициативам, направленным на укрепление диалога между цивилизациями и развитие гуманитарного сотрудничества. В этом году исполняется 25 лет со дня создания ШОС. За четверть века организация прошла большой путь, став одной из наиболее влиятельных региональных платформ сотрудничества. Сегодня государства ШОС занимают значительную долю мировой экономики, а сама организация играет все более важную роль в региональном управлении и поддержании стабильности", - заявил Мо Гаои.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин совместно с лидерами государств - членов ШОС выдвинул ряд важных инициатив, направленных на формирование сообщества единой судьбы человечества и создание более светлого будущего для всех народов.

"Совсем скоро в Бишкеке состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уверены, что он придаст новый импульс развитию организации, укреплению практического взаимодействия и расширению сотрудничества по всем направлениям. Китай неизменно выступает за то, чтобы все государства могли совместно развиваться и пользоваться результатами общего роста. В последние годы все больше стран проявляют интерес к сотрудничеству с ШОС и подают заявки на присоединение к организации. Это свидетельствует о высокой востребованности "шанхайского духа" и широких перспективах дальнейшего развития ШОС", - подчеркнул Мо Гаои.

Сегодня страны мира тесно взаимосвязаны. Именно поэтому необходимо придерживаться принципов инклюзивности, взаимного уважения и равноправного диалога между цивилизациями.

"Китай также вносит значительный вклад в развитие мировой цивилизации и укрепление международного сотрудничества. Сегодня мы стали свидетелями открытия выставки, посвященной цифровой культуре. Это важный шаг на пути расширения культурного обмена и взаимного обогащения наших народов. Особую роль в развитии ШОС играют средства массовой информации. Именно СМИ являются проводниками "шанхайского духа", способствуют продвижению принципов многосторонности, международной справедливости, взаимного уважения и устойчивого развития. Мы должны вместе рассказывать истории успешного сотрудничества, основанного на взаимной выгоде, укреплять взаимопонимание между народами и расширять гуманитарные связи, в том числе в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Китай неизменно выступает против одностороннего подхода и поддерживает равноправное сотрудничество всех стран. Средства массовой информации государств - членов ШОС способны сыграть важную роль в укреплении дружбы между народами. Необходимо активно развивать цифровые технологии в медиасфере, повышать качество журналистики и использовать возможности искусственного интеллекта для расширения взаимопонимания и повышения эффективности информационного взаимодействия. В Китае есть пословица: "Путешествие длиной в тысячу ли начинается с первого шага". Пусть сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути укрепления дружбы, доверия и совместного процветания", - резюмировал Мо Гаои.

Он также пригласил представителей всех государств - членов ШОС посетить Китай, ближе познакомиться с их страной и открыть новые возможности для сотрудничества.

Напомним, мероприятие проходит при поддержке Госсовета КНР, Секретариата ШОС и Министерства культуры, информатики и молодежной политики КР.