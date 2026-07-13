Ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев: Мы готовим инженеров нового поколения

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова сегодня переживает масштабную трансформацию, отвечая на вызовы стремительно меняющегося технологического мира. Главный инженерный вуз страны активно внедряет в учебный процесс технологии искусственного интеллекта, развивает робототехнику, беспилотные системы и открывает уникальные междисциплинарные программы. Серьезная ставка делается и на глобализацию: внедрение обязательного стандарта английского языка по системе Cambridge University Press открывает для студентов широкие международные перспективы.
О том, как университет преодолевает дефицит кадров в строительной и транспортной отраслях, сотрудничает с реальным бизнесом и создает уникальные цифровые решения на государственном уровне, рассказал ректор КГТУ им. И. Раззакова, кандидат физико-математических наук Чыныбаев Мирлан Койчубекович. В интервью руководитель вуза поделился амбициозным видением университета будущего, где наука, инновации и производство объединены в единую передовую экосистему.
Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова на протяжении многих лет является одним из ведущих центров подготовки инженерно-технических кадров Кыргызской Республики. Сегодня, когда технологии стремительно меняют мировую экономику, университет уделяет особое внимание развитию современных IT-направлений, беспилотных технологий и робототехники, а также других динамично развивающихся отраслей промышленности КР.
В КГТУ активно развиваются такие направления, как искусственный интеллект, программная инженерия, кибербезопасность, анализ больших данных, автоматизация, робототехника, цифровые технологии и интеллектуальные системы управления. Также объявлен набор на новые программы бакалавриата такие как "Криптография" и магистратуры "Интеллектуальная собственность и цифровое право", "Блокчейн технологии", "IT в Архитектуре".
Сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты, которые обладают комплексными знаниями и практическими навыками: разработчики программного обеспечения, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры в сфере информационной безопасности, аналитики данных, разработчики цифровых решений и специалисты по автоматизации производственных процессов.
В этом году в КГТУ открыта новая структура "Институт путей сообщения" с учетом развития транспортной инфраструктуры, который будет готовить инженеров по строительству и эксплуатации железных и автомобильных дорог. В новом институте также будет вестись подготовка инженеров по проектирование и строительству аэродромов, тоннелей и мостов.
С учетом развития строительной отрасли открыты новые программы в направлении "Строительство" такие как "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Сметное дело в строительстве" с целью покрытия дефицита кадров в это сфере.
Мы понимаем, что современный инженер - это не только специалист, который использует технологии, но и человек, способный создавать инновационные решения. Поэтому главная задача КГТУ - подготовка нового поколения инженеров, востребованных как в Кыргызстане, так и за его пределами.
С учетом глобализации образования с 2026 года в КГТУ утверждена программа развития английского языка, согласно которой для получения диплома бакалавра необходимо обязательно владение иностранным языком минимум на уровне В1.
В несколько раз увеличены часы преподавания, изменена методика обучения, прошли повышение квалификации все преподаватели английского языка, каждому из которых выделены ноутбуки для повышения эффективности работы и применения цифровых образовательных ресурсов. Начиная с нового учебного года обучение английскому языку будет вестись на основе лицензированных книжных и аудиовизуальных учебных материалов от британского издательства Cambridge University Press. Данная программа направлена на повышение потенциала КГТУ в проведении международной академической мобильности, реализации совместных образовательных программ и развитию научных коллабораций с ведущими странами мира. В КГТУ также ведется работа для официального открытия авторизованного центра тестирования английского языка по системе TOEFL.
Искусственный интеллект сегодня становится одним из ключевых направлений технологического развития во всем мире. Его влияние уже заметно в образовании, промышленности, энергетике, медицине и многих других сферах.
В КГТУ мы рассматриваем искусственный интеллект не только как отдельное направление подготовки специалистов, но и как инструмент, который должен применяться во всех инженерных областях.
В университете развивается кафедра "Автоматизация, искусственный интеллект и робототехника", реализуются образовательные программы, научные исследования и практические проекты в сфере ИИ.
Одним из важных достижений стало создание собственного ИИ-ассистента BRAIN KSTU - первого подобного цифрового помощника среди высших учебных заведений Кыргызстана. Данная разработка была создана специалистами университета и уже интегрирована на официальный сайт КГТУ.
BRAIN KSTU помогает абитуриентам, студентам и пользователям получать необходимую информацию об образовательных программах, поступлении и деятельности университета. Это практический пример того, как технологии искусственного интеллекта могут повышать эффективность работы образовательных организаций.
Мы намерены и дальше расширять применение ИИ в образовательном процессе, научных исследованиях и цифровой инфраструктуре университета. В настоящее время ведется работа по разработке ИИ агента который будет помогать студентам в выборе образовательной траектории, курсов по выбору, с оплатой образовательных услуг, библиотечных и других студенческих сервисов и т.д. Такие технологии позволят сделать обучение в КГТУ более персонализированным и гибким.
Начиная с нового учебного года для студентов будет доступен междисциплинарный курс "Основы искусственного интеллекта" в не зависимости от направления подготовки студентов. Цель курса научить студентов применять технологии ИИ практически в любой сфере и в любом проекте. Мы должны научить будущих инженеров активно использовать технологии ИИ в своей инженерной, инновационной и научной деятельности. Искусственный интеллект - это новая грамотность XXI века. Университет, который не учит работать с ИИ сегодня, рискует потерять завтрашний день."
Сегодня требования рынка труда меняются очень быстро. Работодателям нужны специалисты, которые умеют не только работать с теорией, но и применять знания при решении реальных задач.
Именно поэтому КГТУ активно укрепляет связь образования, науки и производства. Университет сотрудничает с ведущими компаниями, промышленными предприятиями и IT-сектором.
Наши партнеры участвуют в развитии образовательных программ, проводят мастер-классы, предоставляют возможности для прохождения практики и стажировок студентам.
Особое внимание уделяется проектному обучению. Уже во время учебы студенты работают над реальными инженерными задачами, создают собственные разработки и получают опыт командной работы.
Мы стремимся к тому, чтобы выпускник КГТУ после получения диплома был готовым специалистом, способным сразу включиться в профессиональную деятельность.
КГТУ имени И. Раззакова активно участвует в цифровой трансформации страны и реализует проекты, направленные на развитие инноваций и внедрение современных технологий.
Одним из значимых событий стало открытие на базе университета Национального центра беспилотных систем. Центр является современной инженерной площадкой для развития беспилотных технологий, проведения исследований, подготовки специалистов и создания отечественных технологических решений.
Здесь студенты и ученые занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов, программированием, моделированием, автоматизацией и внедрением интеллектуальных систем управления.
Беспилотные технологии имеют широкий потенциал применения - в энергетике, сельском хозяйстве, мониторинге территорий, промышленности и других стратегически важных направлениях.
Кроме того, университет развивает проекты в области искусственного интеллекта, цифровых платформ и автоматизации. Примером является собственная разработка университета – ИИ-ассистент BRAIN KSTU.
Мы видим роль университета не только в подготовке кадров, но и в создании технологий, которые могут приносить практическую пользу государству, бизнесу и обществу.
Через пять-десять лет я вижу КГТУ имени И. Раззакова современным исследовательским университетом международного уровня, где образование, наука, инновации и производство объединены в единую экосистему.
Будущее будет определяться технологиями искусственного интеллекта, робототехникой, кибербезопасностью, беспилотными системами, цифровой инженерией, возобновляемой энергетикой и интеллектуальным производством.
Наша цель - развивать университет, который не только отвечает современным требованиям, но и формирует новые технологические направления.
КГТУ уже сегодня укрепляет международное сотрудничество, развивает научную инфраструктуру и создает условия для молодых инженеров и исследователей.
Мы уверены, что именно инженерное образование является основой технологического развития страны, а выпускники КГТУ будут вносить значительный вклад в будущее Кыргызстана.