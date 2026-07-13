Ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев: Мы готовим инженеров нового поколения

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова сегодня переживает масштабную трансформацию, отвечая на вызовы стремительно меняющегося технологического мира. Главный инженерный вуз страны активно внедряет в учебный процесс технологии искусственного интеллекта, развивает робототехнику, беспилотные системы и открывает уникальные междисциплинарные программы. Серьезная ставка делается и на глобализацию: внедрение обязательного стандарта английского языка по системе Cambridge University Press открывает для студентов широкие международные перспективы.

О том, как университет преодолевает дефицит кадров в строительной и транспортной отраслях, сотрудничает с реальным бизнесом и создает уникальные цифровые решения на государственном уровне, рассказал ректор КГТУ им. И. Раззакова, кандидат физико-математических наук Чыныбаев Мирлан Койчубекович. В интервью руководитель вуза поделился амбициозным видением университета будущего, где наука, инновации и производство объединены в единую передовую экосистему.

Сегодня КГТУ считается одним из ведущих технических вузов страны. Какие направления в сфере информационных технологий университет развивает наиболее активно, и какие специалисты сегодня наиболее востребованы?

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова на протяжении многих лет является одним из ведущих центров подготовки инженерно-технических кадров Кыргызской Республики. Сегодня, когда технологии стремительно меняют мировую экономику, университет уделяет особое внимание развитию современных IT-направлений, беспилотных технологий и робототехники, а также других динамично развивающихся отраслей промышленности КР.

В КГТУ активно развиваются такие направления, как искусственный интеллект, программная инженерия, кибербезопасность, анализ больших данных, автоматизация, робототехника, цифровые технологии и интеллектуальные системы управления. Также объявлен набор на новые программы бакалавриата такие как "Криптография" и магистратуры "Интеллектуальная собственность и цифровое право", "Блокчейн технологии", "IT в Архитектуре".

Сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты, которые обладают комплексными знаниями и практическими навыками: разработчики программного обеспечения, специалисты по искусственному интеллекту, инженеры в сфере информационной безопасности, аналитики данных, разработчики цифровых решений и специалисты по автоматизации производственных процессов.

В этом году в КГТУ открыта новая структура "Институт путей сообщения" с учетом развития транспортной инфраструктуры, который будет готовить инженеров по строительству и эксплуатации железных и автомобильных дорог. В новом институте также будет вестись подготовка инженеров по проектирование и строительству аэродромов, тоннелей и мостов.

С учетом развития строительной отрасли открыты новые программы в направлении "Строительство" такие как "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Сметное дело в строительстве" с целью покрытия дефицита кадров в это сфере.

Мы понимаем, что современный инженер - это не только специалист, который использует технологии, но и человек, способный создавать инновационные решения. Поэтому главная задача КГТУ - подготовка нового поколения инженеров, востребованных как в Кыргызстане, так и за его пределами.

С учетом глобализации образования с 2026 года в КГТУ утверждена программа развития английского языка, согласно которой для получения диплома бакалавра необходимо обязательно владение иностранным языком минимум на уровне В1.

В несколько раз увеличены часы преподавания, изменена методика обучения, прошли повышение квалификации все преподаватели английского языка, каждому из которых выделены ноутбуки для повышения эффективности работы и применения цифровых образовательных ресурсов. Начиная с нового учебного года обучение английскому языку будет вестись на основе лицензированных книжных и аудиовизуальных учебных материалов от британского издательства Cambridge University Press. Данная программа направлена на повышение потенциала КГТУ в проведении международной академической мобильности, реализации совместных образовательных программ и развитию научных коллабораций с ведущими странами мира. В КГТУ также ведется работа для официального открытия авторизованного центра тестирования английского языка по системе TOEFL.

Искусственный интеллект стремительно меняет образование и промышленность. Как КГТУ внедряет технологии ИИ в учебный процесс и научные исследования?

Искусственный интеллект сегодня становится одним из ключевых направлений технологического развития во всем мире. Его влияние уже заметно в образовании, промышленности, энергетике, медицине и многих других сферах.

В КГТУ мы рассматриваем искусственный интеллект не только как отдельное направление подготовки специалистов, но и как инструмент, который должен применяться во всех инженерных областях.

В университете развивается кафедра "Автоматизация, искусственный интеллект и робототехника", реализуются образовательные программы, научные исследования и практические проекты в сфере ИИ.

Одним из важных достижений стало создание собственного ИИ-ассистента BRAIN KSTU - первого подобного цифрового помощника среди высших учебных заведений Кыргызстана. Данная разработка была создана специалистами университета и уже интегрирована на официальный сайт КГТУ.

BRAIN KSTU помогает абитуриентам, студентам и пользователям получать необходимую информацию об образовательных программах, поступлении и деятельности университета. Это практический пример того, как технологии искусственного интеллекта могут повышать эффективность работы образовательных организаций.

Мы намерены и дальше расширять применение ИИ в образовательном процессе, научных исследованиях и цифровой инфраструктуре университета. В настоящее время ведется работа по разработке ИИ агента который будет помогать студентам в выборе образовательной траектории, курсов по выбору, с оплатой образовательных услуг, библиотечных и других студенческих сервисов и т.д. Такие технологии позволят сделать обучение в КГТУ более персонализированным и гибким.

Начиная с нового учебного года для студентов будет доступен междисциплинарный курс "Основы искусственного интеллекта" в не зависимости от направления подготовки студентов. Цель курса научить студентов применять технологии ИИ практически в любой сфере и в любом проекте. Мы должны научить будущих инженеров активно использовать технологии ИИ в своей инженерной, инновационной и научной деятельности. Искусственный интеллект - это новая грамотность XXI века. Университет, который не учит работать с ИИ сегодня, рискует потерять завтрашний день."

Многие IT-компании говорят о нехватке специалистов с практическими навыками. Как университет взаимодействует с бизнесом, чтобы выпускники были готовы к работе сразу после получения диплома?

Сегодня требования рынка труда меняются очень быстро. Работодателям нужны специалисты, которые умеют не только работать с теорией, но и применять знания при решении реальных задач.

Именно поэтому КГТУ активно укрепляет связь образования, науки и производства. Университет сотрудничает с ведущими компаниями, промышленными предприятиями и IT-сектором.

Наши партнеры участвуют в развитии образовательных программ, проводят мастер-классы, предоставляют возможности для прохождения практики и стажировок студентам.

Особое внимание уделяется проектному обучению. Уже во время учебы студенты работают над реальными инженерными задачами, создают собственные разработки и получают опыт командной работы.

Мы стремимся к тому, чтобы выпускник КГТУ после получения диплома был готовым специалистом, способным сразу включиться в профессиональную деятельность.

Кыргызстан взял курс на цифровизацию. Какие проекты КГТУ уже реализует в этой сфере и какие разработки студентов и ученых могут быть внедрены на государственном уровне?

КГТУ имени И. Раззакова активно участвует в цифровой трансформации страны и реализует проекты, направленные на развитие инноваций и внедрение современных технологий.

Одним из значимых событий стало открытие на базе университета Национального центра беспилотных систем. Центр является современной инженерной площадкой для развития беспилотных технологий, проведения исследований, подготовки специалистов и создания отечественных технологических решений.

Здесь студенты и ученые занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов, программированием, моделированием, автоматизацией и внедрением интеллектуальных систем управления.

Беспилотные технологии имеют широкий потенциал применения - в энергетике, сельском хозяйстве, мониторинге территорий, промышленности и других стратегически важных направлениях.

Кроме того, университет развивает проекты в области искусственного интеллекта, цифровых платформ и автоматизации. Примером является собственная разработка университета – ИИ-ассистент BRAIN KSTU.

Мы видим роль университета не только в подготовке кадров, но и в создании технологий, которые могут приносить практическую пользу государству, бизнесу и обществу.

Если заглянуть на пять-десять лет вперед, каким вы видите КГТУ? Какие технологии и специальности, по вашему мнению, станут определяющими для университета будущего?

Через пять-десять лет я вижу КГТУ имени И. Раззакова современным исследовательским университетом международного уровня, где образование, наука, инновации и производство объединены в единую экосистему.

Будущее будет определяться технологиями искусственного интеллекта, робототехникой, кибербезопасностью, беспилотными системами, цифровой инженерией, возобновляемой энергетикой и интеллектуальным производством.

Наша цель - развивать университет, который не только отвечает современным требованиям, но и формирует новые технологические направления.

КГТУ уже сегодня укрепляет международное сотрудничество, развивает научную инфраструктуру и создает условия для молодых инженеров и исследователей.

Мы уверены, что именно инженерное образование является основой технологического развития страны, а выпускники КГТУ будут вносить значительный вклад в будущее Кыргызстана.