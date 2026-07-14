Города Кыргызстана обяжут разрабатывать климатические планы

В Кыргызстане вводится обязательное климатическое планирование для городов. Соответствующие нормы закреплены в новом Законе "О климатической деятельности", который предусматривает разработку местных климатических планов для городов республиканского значения и других населенных пунктов, определенных Кабинетом министров.

Документы будут разрабатываться с учетом численности населения, уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенностей городской среды и других климатических рисков. Их главная задача - снизить негативное влияние изменения климата на качество жизни населения и сделать города более устойчивыми к экстремальным погодным явлениям.

Климатические планы должны включать комплекс практических мер по сокращению выбросов парниковых газов и улучшению экологической обстановки. В частности, предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от автомобильного транспорта и стационарных источников загрязнения, развитию общественного транспорта, увеличению площади зеленых насаждений и сохранению существующего зеленого фонда.

Отдельное внимание будет уделено борьбе с так называемым эффектом "городского теплового острова", когда из-за плотной застройки и недостатка зелени температура воздуха в городах значительно превышает показатели пригородных территорий. Для этого муниципалитетам предстоит предусмотреть меры по озеленению, созданию комфортных общественных пространств и снижению перегрева городской среды.

Еще одним обязательным направлением станет повышение энергоэффективности зданий и объектов городской инфраструктуры. Речь идет как о снижении энергопотребления, так и о внедрении современных технологий, позволяющих сократить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, климатические планы должны содержать мероприятия по повышению устойчивости городской инфраструктуры к последствиям изменения климата. Это касается модернизации ливневой канализации, дренажных систем и других инженерных сооружений, которые должны эффективно справляться с участившимися сильными осадками, селевыми потоками и другими природными явлениями.

В каждом документе будут определены конкретные показатели эффективности, этапы реализации и сроки выполнения мероприятий. Это позволит оценивать достигнутые результаты и при необходимости корректировать планы.

Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга климатических планов определит Кабинет министров.

Эксперты отмечают, что внедрение климатического планирования соответствует мировой практике развития городов. Подобные документы позволяют не только снижать уровень загрязнения воздуха и повышать качество городской среды, но и заранее адаптировать населенные пункты к последствиям изменения климата, которые становятся все более ощутимыми и для Кыргызстана. Особенно актуально это для Бишкека, где вопросы качества воздуха, перегрева городской среды и состояния зеленых насаждений остаются одними из наиболее острых экологических проблем.