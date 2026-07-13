Президент: Я не буду вовлекать своих детей в государственные дела

Президент Садыр Жапаров дал разъяснение информационному агентству "Кабар" в связи с появившимся в социальных сетях видео, на котором его дочь Жанайым раздает подарки детям в центре "Алтын балалык".

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич. В социальных сетях распространилось видео, на котором Ваша дочь Жанайым раздает подарки детям в центре "Алтын балалык". Это часть Вашего пиара или попытка вовлечь детей в политику? Как Вы можете это прокомментировать?

- Здравствуйте. Это не имеет никакого отношения ни к пиару, ни к вовлечению детей в политику. Как я уже неоднократно говорил, своих детей и близких я не допускаю ни к политике, ни к государственной деятельности.

Если бы подобные попытки действительно предпринимались, это давно стало бы очевидно.

Реабилитационный центр для детей "Алтын балалык", строительство которого десятилетиями оставалось незавершенным, был достроен по моему поручению. Три года назад мы завершили его строительство, полностью оснастили необходимой мебелью и оборудованием. Наша цель состояла в том, чтобы хотя бы немного помочь детям из регионов, особенно из малообеспеченных семей, организовав для них летний отдых и подарив им положительные эмоции.

Каждый год сюда приезжают дети со всех уголков нашей страны. Они отдыхают, знакомятся друг с другом, находят новых друзей. И каждый год Айгуль приезжает сюда с подарками, чтобы порадовать ребят.

Так должно было быть и в этот раз. Однако нас с Айгуль пригласили родственники со стороны сватов, и мы уехали к ним. Тогда она сказала дочери: "Мероприятие было специально запланировано на воскресенье, дети уже ждут. Не стоит их разочаровывать – съезди и передай подарки". Жанайым приехала, помогла раздать детям шорты и футболки, приготовленные в подарок, после чего сразу уехала.

Никаких представителей средств массовой информации там не было.

Изначально никто не собирался делать это событие публичным – планировалось просто вручить детям подарки без какой-либо огласки.

Однако кто-то из присутствовавших снял происходящее на телефон, а затем выложил видео в социальные сети.

Поэтому не стоит придавать этой ситуации политический смысл.