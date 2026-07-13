Воплощайте в жизнь возникающие идеи. Гороскоп с 13 по 19 июля

Значимым событием недели станет Новолуние, которое состоится во вторник, 14 июля в 12 часов 43 минуты московского времени. Неделя интересна значимыми, но разноплановыми тенденциями. С одной стороны возникающие изменения, в том числе природного характера, могут крушить планы заставляя искать новые пути развития, адаптируясь к новым условиям. С другой стороны вдохновение и возникающие возможности позволят осуществить интересные идеи, сумев в непростых условиях реализовать себя на новом уровне. Принимая происходящие перемены и креативно подходя к подготовке и реализации обновлённой стратегии развития, удастся выйти на качественно новый уровень, используя крушение прежних моделей, как возможность для создания новой.

Овен - воплощайте в жизнь возникающие идеи, особенно те, которые когда-то вы не смогли осуществить. Мечты, казавшимися несбыточными, вдруг станут реальностью, благодаря новой попытке сделать шаг по пути их реализации. Удастся взять надававшуюся прежде высоту в карьере или творчестве, а также организовать летний вояж, который воплотит в себе давние задумки. Представиться случай объяснится в чувствах и оживить личную жизнь. Преградой на пути станет критика знакомы и коллег, а также пустые споры с ними.

Телец - многое удастся поменять в доме, осуществив давние задумки. Можно продолжать начатый ремонт, либо исправлять допущенные ошибки. Подвернётся случай воспользоваться упущенным ранее шансом для развития собственного дела, для хорошей подработки. Всё это положительно повлияет на доходы, позволит совершить значимые, долгожданные покупки, а также устроить восстановительный отдых. От споров с руководством и оформления документов лучше отказаться. Всё это может нервировать и отвлекать от более значимых дел.

Близнецы - полученные сообщения, а также встречи удивят, но позволят по-иному спланировать время, открывая возможности как для бизнес развития, так и для летнего отдыха. В вашей жизни неожиданно появятся знакомые с которыми давно не общались, что тоже внесёт лепту в приятный поворот событий. Лишь с дальними поездками и общением с людьми издалека могут произойти накладки. Вероятны переносы, задержки и, даже, отмены.

Рак - у вас будет одновременно возможность как существенно пополнить казну, так и опустошить её. Удачная встреча с влиятельными людьми и руководством создаст условия для роста доходов, в том числе и по созданию новых источников финансовых поступлений. Решаться вопросы с получением документов, оформление которых стопорилось. А при совершении покупок опирайтесь на собственную интуицию. Она позволит избежать подвохов. Предложения по инвестициям и покупкам, которые будут навязывать знакомые или реклама, откажутся убыточными.

Лев – в то время как одни деловые партнёры и знакомые попытаются вас в споры и, как следствие, в долгосрочное противостояние. С другими у Вас будет складываться созидательное общение. Обратите внимание на полученные сообщения, особенно от людей из-за рубежа. С ними могут быть связаны возможности для карьерного и профессионального развития, а также перспективы летних путешествий. Вовремя уйдя от бесконечных и непродуктивных споров, Вы сможете воспользоваться стоящими предложениями.

Дева – неприятные тенденции на работе ещё не повод для паники, к тому же психологическое состояние может не лучшем образом отразиться на здоровье. Посмотрев на ситуацию шире, вы заметите новые возможности, а побеспокоив руководство или влиятельных людей, вы сможете переломить ситуацию в свою пользу. Презентуя идею нужным людям, вы получите обратную связь и она окажется положительной. Удастся решить вопросы с документами.

Весы - друзья или любимый человек попытаются сделать вашу жизнь насыщеннее и ярче. Воспользовавшись их приглашениями, вы проведёте время в компании незаурядных и весёлых людей. Возможны знакомства, которые обогатят личную жизнь, если вы не встретили своей половинки. Порадуют своими успехами дети. На работе может возникнуть скандальная ситуация. Кто-то за вашей спиной плетёт интриги.

Скорпион - как можно скорее решайте вопросы, требующие участия руководства и оформления документов, если они вам нужны к определённому времени. Упустив момент, полагаясь на участие влиятельных людей или знакомых, вы получите необходимые бумаги в конце августа. Возможно получение новой работы или дополнительных заданий, которые не входили в ваши планы. Не смотря на некоторую авантюрность предложения. стоит отнестись к нему серьёзно.

Стрелец - руководство может давать вам надежду на скорый карьерный рост или переход на другую работу, но ожидание может затянуться на неопределённый срок. Не ждите пока о вас вспомнят и пробивайте дорогу к осуществлению желаний. Объединив свои желания с предложениями друзей или людей из-за рубежа, вы сможете увидеть результаты уже в ближайшее время. Новые победы вас ждут и на любовном фронте. Вас могут пригласить в небольшое путешествие.

Козерог - заметных результатов поездки и встречи не принесут и, прежде чем направляться на очередные переговоры, подумайте стоит ли тратить деньги на проезд и время, которое вы можете провести с пользой для своего бюджета и семьи. Дорогостоящие покупки для дома, в том числе и строительных материалов, станут успешным вложением средств. Выгоду принесут и краткосрочные вложения в свой бнзнес.

Водолей - вам могут показаться немного сумасшедшими предложения партнёров по работе или домочадцев, но приняв в них участие, вы не пожалеете. Поездки, которые не входили в планы или визит нежданных гостей, приятно разнообразят вашу жизнь. Более осмотрительными вам следует быть в обращении с деньгами. Вы можете потратить непозволительно большую сумму денег.

Рыбы – вызовы уже сложившемуся укладу работы могут пугать неопределённостью, что способно вызвать тревоги и ухудшение здоровья, но с другой стороны это побудит вас к поиску новых путей развития, которые окажутся более эффективными и доходными, . Не цепляйтесь за прошлое. Завершайте накопившиеся дела и принимайте участие в новых проектах. Появится возможность дополнительного заработка, что существенно поправит вашу опустевшую казну.

Астролог Андрей Рязанцев