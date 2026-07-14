Бишкеку предлагают перенять железнодорожный опыт Ташкента

В Узбекистане запустили новый современный электропоезд по маршруту Ташкент - Бекабад. Шестивагонный состав, рассчитанный на 586 пассажиров, способен развивать скорость до 120 км/ч. Запуск этого рейса стал частью масштабной программы развития пригородного железнодорожного сообщения соседней республики, рассчитанной до 2030 года. Первым пассажиром нового поезда стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который лично протестировал маршрут протяженностью 192 километра.

Новый электропоезд ЭП3Д оборудован по последнему слову техники: в вагонах установлены кондиционеры и системы отопления, есть USB-разъемы, Wi-Fi, специальные места для велосипедов и подъемники для маломобильных граждан. Развивая сеть таких электричек, Ташкент рассчитывает радикально снизить нагрузку на междугородние автомобильные трассы, пересадив маятниковых мигрантов на экологически чистый и комфортный общественный транспорт.

Этот опыт представляет огромный практический интерес для Кыргызстана, где транспортный коллапс на въездах в столицу и дефицит экологичных альтернатив маршруткам давно стали притчей во языцех. Развитие пассажирских железнодорожных перевозок уже заложено в проект Генерального плана Бишкека до 2050 года. Документ предусматривает создание полноценной городской и пригородной железной дороги наряду с линиями метробуса и трамвая. Проект предполагает глубокую модернизацию существующей инфраструктуры: строительство дополнительных путей, запуск новых остановочных пунктов и полную реконструкцию станций Бишкек-1, Бишкек-2, Сокулук и Аламедин.

По задумке разработчиков Генплана, регулярные и быстрые пассажирские электрички должны связать Бишкек с густонаселенными пригородными зонами Чуйской области. Десятки тысяч людей, которые ежедневно добираются в столицу на работу или учебу на личных автомобилях и переполненных минивэнах, смогут доезжать до центра города без пробок, что кардинально улучшит и качество воздуха в Бишкеке.

Помимо решения проблемы ежедневных заторов, модернизация путей по примеру Узбекистана откроет принципиально новые возможности для отечественного туризма. Комфортабельные скоростные электрички могли бы стать идеальной и безопасной альтернативой таксистам-частникам на перегруженной трассе в сторону Иссык-Куля, что критически важно в разгар летнего туристического сезона.

Пример Ташкента наглядно доказывает: даже имеющуюся с советских времен железнодорожную сеть можно оперативно и эффективно адаптировать под современные нужды пригородного сообщения. Для Кыргызстана, где рельсы уже связывают ключевые точки Чуйской долины, запуск проекта "наземного метро" является наиболее экономичным и экологичным способом разгрузить автотрассы и повысить мобильность граждан.