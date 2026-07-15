Депутат выше министра: в МИД объяснили правила дипломатического протокола

Соблюдение дипломатического протокола в Кыргызстане регулируется Законом "О государственном протоколе", который определяет порядок проведения официальных визитов, организацию мероприятий высокого уровня и основные требования к их проведению. Об этом во время проекта "Открытый кабинет" рассказал сотрудник Департамента государственного протокола МИД Жанат Расулжанов.

По его словам, именно этот документ устанавливает правила проведения официальных мероприятий, использования государственных символов, а также определяет порядок размещения участников во время встреч и переговоров.

Отвечая на вопрос о рассадке участников официальных делегаций, Расулжанов отметил, что она формируется с учетом статуса каждого участника.

"Все зависит от состава делегации. Если говорить о дипломатическом протоколе, то статус депутата выше, чем статус министра. Если в составе делегации присутствуют президент, депутат и министр, то после главы государства будет размещен депутат, а затем министр", - пояснил он.

При этом представитель МИД подчеркнул, что оценивать конкретные случаи без схемы рассадки и списка участников невозможно, поскольку при подготовке каждой встречи учитываются состав делегации и формат мероприятия.

Расулжанов рассказал, что подготовка к официальным переговорам начинается сразу после получения информации о предстоящем визите. В первую очередь сотрудники протокола уточняют количество участников, после чего подбирают помещение для проведения встречи.

По его словам, в министерстве предусмотрены залы разного формата: малый рассчитан примерно на шесть участников за столом, а большой примерно на двадцать человек.

"Согласно общепринятой международной протокольной практике принимающая сторона располагается спиной к стене. Но мы не всегда можем придерживаться этого правила, потому что многое зависит от расположения кабинета и стола", - отметил он.

Расулжанов пояснил, что такая схема удобна и с практической точки зрения. Во время продолжительных переговоров руководитель принимающей делегации может видеть вход в помещение, а сотрудники протокола или помощники при необходимости могут незаметно подать сигнал о завершении встречи или сообщить важную информацию.

Отдельное внимание, по словам сотрудника Департамента государственного протокола, уделяется оформлению переговорных залов. В зависимости от уровня встречи используются различные государственные флаги.

"На уровне послов мы используем настольные флаги, а на уровне глав внешнеполитических ведомств кабинетные флаги", - рассказал он.

Кроме того, расположение флагов во время переговоров также определяется заранее. Их устанавливают таким образом, чтобы они не закрывали обзор участникам переговоров и не мешали главам делегаций видеть друг друга во время встречи.