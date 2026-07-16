Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.87 - 100.72

Анара Турсуматова: В такую жару уязвимы даже абсолютно здоровые люди

224  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аномальная жара представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом VB.KG рассказала врач-невролог Анара Турсуматова.

По словам специалиста, в период экстремально высоких температур значительно возрастает риск инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и обострения хронических недугов.

"Больным, ослабленным людям и детям лучше не выходить на улицу в самые жаркие часы. По возможности следует находиться в прохладном помещении с кондиционером. Если его нет, необходимо максимально охладить помещение доступными способами", – отметила врач.

Медики напоминают, что при температуре воздуха выше +33 градусов организм практически перестает отдавать тепло естественным путем. Основным механизмом охлаждения становится потоотделение. При этом расширяются кровеносные сосуды, снижается артериальное давление, учащается сердцебиение и возрастает нагрузка на сердце. Именно поэтому сильная жара особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотя ухудшение самочувствия может возникнуть и у совершенно здоровых граждан.

Тем, кому все же необходимо выйти на улицу, рекомендуется обязательно надевать головной убор, пользоваться зонтом от солнца и всегда иметь при себе бутылку чистой питьевой воды.

Особое внимание, по словам Анары Турсуматовой, следует уделить людям с хроническими заболеваниями.

"Пожилым людям и пациентам с хроническими болезнями необходимо брать с собой назначенные врачом лекарства. Если вы принимаете препараты постоянно, не пропускайте их прием и при необходимости заранее проконсультируйтесь со своим лечащим врачом", – подчеркнула она.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. В течение дня рекомендуется выпивать от 1,5 до 2,5 литра воды, если нет медицинских противопоказаний. Обезвоживание может привести к сгущению крови, снижению работоспособности, головной боли, нарушению сна, а в тяжелых случаях - к тепловым судорогам и тепловому удару.

Врачи также советуют в период аномального зноя отказаться от алкоголя и курения, сократить физические нагрузки, избегать переедания, отдавая предпочтение легкой пище, а также чаще охлаждать кожу прохладной водой.

"Самое важное - постараться избегать стрессов, внимательно относиться к своему самочувствию и заботиться о близких. И еще один момент - не забывайте о животных и птицах. В такую жару им тоже очень тяжело. Если есть возможность, поставьте во дворе, на балконе или возле дома небольшую емкость с чистой водой", – добавила Анара Турсуматова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460085
Теги:
погода, пожилые люди, Кыргызстан, климат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  