Анара Турсуматова: В такую жару уязвимы даже абсолютно здоровые люди

Аномальная жара представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями. Об этом VB.KG рассказала врач-невролог Анара Турсуматова.

По словам специалиста, в период экстремально высоких температур значительно возрастает риск инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и обострения хронических недугов.

"Больным, ослабленным людям и детям лучше не выходить на улицу в самые жаркие часы. По возможности следует находиться в прохладном помещении с кондиционером. Если его нет, необходимо максимально охладить помещение доступными способами", – отметила врач.

Медики напоминают, что при температуре воздуха выше +33 градусов организм практически перестает отдавать тепло естественным путем. Основным механизмом охлаждения становится потоотделение. При этом расширяются кровеносные сосуды, снижается артериальное давление, учащается сердцебиение и возрастает нагрузка на сердце. Именно поэтому сильная жара особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотя ухудшение самочувствия может возникнуть и у совершенно здоровых граждан.

Тем, кому все же необходимо выйти на улицу, рекомендуется обязательно надевать головной убор, пользоваться зонтом от солнца и всегда иметь при себе бутылку чистой питьевой воды.

Особое внимание, по словам Анары Турсуматовой, следует уделить людям с хроническими заболеваниями.

"Пожилым людям и пациентам с хроническими болезнями необходимо брать с собой назначенные врачом лекарства. Если вы принимаете препараты постоянно, не пропускайте их прием и при необходимости заранее проконсультируйтесь со своим лечащим врачом", – подчеркнула она.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. В течение дня рекомендуется выпивать от 1,5 до 2,5 литра воды, если нет медицинских противопоказаний. Обезвоживание может привести к сгущению крови, снижению работоспособности, головной боли, нарушению сна, а в тяжелых случаях - к тепловым судорогам и тепловому удару.

Врачи также советуют в период аномального зноя отказаться от алкоголя и курения, сократить физические нагрузки, избегать переедания, отдавая предпочтение легкой пище, а также чаще охлаждать кожу прохладной водой.

"Самое важное - постараться избегать стрессов, внимательно относиться к своему самочувствию и заботиться о близких. И еще один момент - не забывайте о животных и птицах. В такую жару им тоже очень тяжело. Если есть возможность, поставьте во дворе, на балконе или возле дома небольшую емкость с чистой водой", – добавила Анара Турсуматова.