Асель Джаманкулова: В КР вводят институт юридических представителей

С июля 2014 года Адвокатура Кыргызской Республики действует как независимый институт гражданского общества, обеспечивающий реализацию конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь. О развитии института, предстоящих законодательных изменениях и новой системе судебного представительства в эксклюзивном интервью VB.KG рассказала заместитель председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Асель Джаманкулова.

"Конституция гарантирует каждому право на квалифицированную юридическую помощь, а адвокатура - это институт, который практически обеспечивает реализацию этого права. Наша независимость от исполнительной и судебной власти является принципиальным условием для эффективной защиты граждан. Именно поэтому совершенствование института судебного представительства имеет огромное значение как для населения, так и для всей системы правосудия в целом", - отметила Асель Джаманкулова.

По ее словам, в Кыргызстане сейчас готовятся масштабные изменения в сфере юридического представительства. Пакет поправок, предусматривающий реформирование этого института и расширение полномочий самой Адвокатуры, уже успешно прошел третье чтение в Жогорку Кенеше.

Как пояснила заместитель председателя Совета адвокатов, международный опыт наглядно доказывает: интересы граждан и бизнеса в судах должны представлять исключительно квалифицированные специалисты, объединенные в единое профессиональное сообщество. Такой подход позволяет существенно повысить качество правовой помощи, минимизировать процессуальные ошибки и обеспечить доверителям более надежную защиту.

Кто сможет представлять граждан в суде

Одним из ключевых нововведений законопроекта станет введение новой процессуальной фигуры - юридического представителя. Именно такой статус получат лица, которые смогут на профессиональной основе представлять интересы граждан и организаций в гражданском и административном судопроизводстве.

"Юридическим представителем будет признаваться лицо с высшим юридическим образованием, включенное в Реестр юридических представителей Адвокатуры КР и наделенное правом осуществлять профессиональное судебное представительство в соответствии с требованиями законодательства", - пояснила Асель Джаманкулова.

Чтобы претендовать на этот статус, кандидату необходимо соответствовать нескольким обязательным критериям:

иметь высшее юридическое образование (бакалавриат или магистратура); обладать стажем работы по юридической специальности не менее двух лет; пройти профильное 72-часовое обучение по программе судебного представительства в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре КР и получить соответствующий сертификат.

После вступления закона в силу выступать представителями по доверенности в гражданских и административных судах смогут только лица, включенные в указанный Реестр. Их полномочия будут подтверждаться доверенностью и удостоверением юридического представителя. Исключение составят лишь случаи, когда представитель действует напрямую на основании закона, решения суда, административного акта или учредительных документов компании.

В перспективе аналогичный институт юридических представителей планируется распространить на уголовное судопроизводство, дела о правонарушениях, а также на стадию исполнения судебных актов.

Новые полномочия Адвокатуры

Поправки также предусматривают глубокие изменения в профильном законе "Об Адвокатуре Кыргызской Республики". Его предлагается переименовать в Закон "Об Адвокатуре Кыргызской Республики, адвокатской деятельности и юридических представителях", поскольку деятельность новых процессуальных фигур будет регулироваться им наравне с адвокатской практикой.

Кроме того, самой адвокатуре делегируют важные дополнительные функции. В частности, организация станет самостоятельно решать вопросы допуска кандидатов к квалификационному экзамену на получение лицензии. При этом обязательным условием для соискателей станет прохождение специального курса в Учебном центре адвокатов.

Серьезно расширятся и функции адвокатуры в системе гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП). Организации предлагается предоставить право самостоятельно разрабатывать критерии отбора адвокатов, утверждать стандарты качества их работы, проводить регулярный мониторинг и комплексно оценивать эффективность оказания правовой помощи.

Что касается самого Реестра юридических представителей, то его формирование и ведение станут совместной задачей Адвокатуры и Министерства юстиции КР - порядок этой процедуры оба ведомства определят совместно.

По словам Асель Джаманкуловой, все предлагаемые изменения направлены на повышение профессиональных стандартов судебного представительства, укрепление роли адвокатского сообщества в системе правосудия и более эффективную защиту прав граждан и бизнеса.

"Главная цель реформы - обеспечить каждому человеку доступ к квалифицированной юридической помощи. Новый институт юридических представителей позволит качественно улучшить уровень судебного представительства и укрепить доверие граждан к системе правосудия", - подчеркнула заместитель председателя Совета адвокатов Адвокатуры КР Асель Джаманкулова.