В селе Байтик Аламудунского района строят новую систему водоснабжения

В селе Байтик Байтик-Баатырского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области полным ходом идут масштабные работы по строительству новой системы питьевого водоснабжения, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР. Проект направлен на полное и бесперебойное обеспечение местного населения качественной питьевой водой, отвечающей всем современным санитарно-эпидемиологическим стандартам.

На текущем этапе реализации проекта уже полностью завершена укладка трубопровода внутренней водопроводной сети общей протяженностью 7 000 метров при диаметре труб 110 мм. Также установлены железобетонные колодцы общим объемом 11 кубических метров, необходимые для стабильного обслуживания и регулировки всей системы.

Для обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования смонтирована и введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВт. Кроме того, выполнена установка специальных стальных труб-футляров длиной 30,4 метра для безопасной прокладки водопровода под дорожными покрытиями.

Успешное завершение данного проекта позволит кардинально решить многолетнюю проблему дефицита и качества питьевой воды для жителей села Байтик.