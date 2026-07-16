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В селе Байтик Аламудунского района строят новую систему водоснабжения

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В селе Байтик Байтик-Баатырского айылного аймака Аламудунского района Чуйской области полным ходом идут масштабные работы по строительству новой системы питьевого водоснабжения, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства КР. Проект направлен на полное и бесперебойное обеспечение местного населения качественной питьевой водой, отвечающей всем современным санитарно-эпидемиологическим стандартам.

На текущем этапе реализации проекта уже полностью завершена укладка трубопровода внутренней водопроводной сети общей протяженностью 7 000 метров при диаметре труб 110 мм. Также установлены железобетонные колодцы общим объемом 11 кубических метров, необходимые для стабильного обслуживания и регулировки всей системы.

Для обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования смонтирована и введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВт. Кроме того, выполнена установка специальных стальных труб-футляров длиной 30,4 метра для безопасной прокладки водопровода под дорожными покрытиями.

Успешное завершение данного проекта позволит кардинально решить многолетнюю проблему дефицита и качества питьевой воды для жителей села Байтик.


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URL: https://www.vb.kg/460127
Теги:
Аламудунский район, водоснабжение
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