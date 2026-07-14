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В Чон-Алае строят стратегический канал для оживления 1400 гектаров земли

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- Светлана Лаптева
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В Кашка-Сууйском айылном аймаке прокладывают стратегическую водную артерию, которая даст региону полторы тысячи гектаров орошаемых земель и новые рабочие места.

На территории Кашка-Сууйского айыл окмоту Чон-Алайского района полным ходом идет масштабное строительство нового канала "Миң-Жар". Этот инфраструктурный проект имеет стратегическое значение для всего юга республики, поскольку его главная задача - оживить малопродуктивные и засушливые пастбищные земли, которые годами не использовались в полной мере из-за банального дефицита поливной воды.

Запуск новой водной артерии позволит разом обеспечить стабильным поливом 1400 гектаров угодий. Для высокогорного Чон-Алая, где каждый клочок плодородной земли на счету, это колоссальный цифровой скачок. На вновь освоенных контурах фермеры планируют развернуть масштабные посадки знаменитого чон-алайского картофеля, зерновых и кормовых культур.

Местные власти и экономисты рассчитывают, что ввод "Миң-Жара" в эксплуатацию даст мощный мультипликативный эффект для приграничного района. Проект не просто вернет гектары в активный сельскохозяйственный оборот, но и укрепит кормовую базу для животноводства, которое является основой местной экономики. Кроме того, появление новых площадей потянет за собой создание сотен рабочих мест и, как следствие, ощутимо поднимет доходы сельчан. В масштабах Кашка-Сууйского аймака это станет прямым вкладом в продовольственную безопасность и социальную стабильность.

На сегодняшний день канал "Миң-Жар" признан одним из ключевых ирригационных проектов региона. Модернизация водной инфраструктуры позволит Чон-Алаю снизить зависимость от капризов природы и даст мощный импульс для долгосрочного экономического развития.


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URL: https://www.vb.kg/460065
Теги:
ирригация, Чон-Алайский район, Кыргызстан, Минсельхоз
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