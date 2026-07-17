АЭС отложили - блэкаут не заставил себя ждать

17 июля в 14:20 по бишкекскому времени свет в столице несколько раз моргнул - и погас. Не в одном районе, не из-за грузовика, зацепившего провод, а сразу в Бишкеке, Чуйской, Ошской и части Нарынской области. Официальная версия НЭСК -аварийное отключение двух высоковольтных линий 220 кВ - "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу" - запустило системную автоматику разгрузки, и энергосистема легла. Электроснабжение восстановили. Причину аварии все еще устанавливают.

Формулировка "причина устанавливается" в кыргызской энергетике давно перестала быть техническим уточнением. Это стало ритуальной фразой, которая произносится после каждого крупного отключения - а их за последние два года было уже как минимум три. Меняются линии, подстанции, но месяцы - не меняется одно: система работает на пределе.

Диагноз, который никто не хочет ставить вслух

Проблема не в конкретной аварии на конкретной ЛЭП. Проблема в том, что энергосистема Кыргызстана спроектирована для страны, которая потребляла в разы меньше электричества, чем потребляет сегодня. Майнинг, электромобили, теплоэлектроцентрали, стремительно растущее бытовое энергопотребление - все это легло на инфраструктуру советского происхождения, латаную десятилетиями точечных ремонтов вместо системной модернизации. Рекордное потребление, зафиксированное этим летом, - не аномалия, а новая норма, к которой сети физически не готовы.

Когда две линии на 220 кВ выключают половину страны, это не сбой оборудования. Это диагноз всей модели генерации, которая держится на гидроресурсе Токтогульского каскада, зависимом от уровня воды, погоды и политики соседей по бассейну. Гидроэнергетика Кыргызстана - актив, но не страховка. У страны нет базовой, круглогодичной, независимой от осадков и сезона генерации - фундамента, на котором можно было бы строить энергобезопасность, а не латать ее после каждого блэкаута.

Атом как единственный реалистичный ответ

Вариантов закрыть этот дефицит на самом деле немного, и почти все они либо не решают проблему, либо решают ее частично.

Уголь и газ - зависимость от импорта и рост выбросов, о которых Кыргызстан обязался заботиться перед международными партнерами. Солнце и ветер - хорошее дополнение, но не базовая нагрузка. Они не работают ночью и не гарантируют выработку зимой, когда потребление как раз пиковое. Новые ГЭС - длинная история с собственными рисками в любом случае не покрывают потребности в одиночку.

Атомная генерация - единственная технология, которая дает то, чего сейчас катастрофически не хватает Кыргызстану - стабильную, предсказуемую, не зависящую от погоды и водности рек базовую нагрузку, способную работать десятилетиями без ремонтных окон размером в целый сезон. Малые модульные реакторы, которые обсуждаются применительно к Кыргызстану, - е гигантский советский блок, требующий моря и миллионов кубометров охлаждающей воды, а компактное решение, которое можно вписать в существующую сетевую топографию без переворота всей инфраструктуры.

Почему тема снова зависла

Меморандум с "Росатомом" подписан. Формулировки о намерениях сотрудничать звучат исправно на каждой профильной конференции. А решение о самом строительстве по-прежнему не принято. Минэнерго объясняет это продолжающимся изучением площадок, подготовкой кадров и оценкой условий реализации проекта.

Но за этой корректной формулировкой прячется знакомый по всей постсоветской практике сценарий: пока идет "изучение условий", энергосистема продолжает падать в аварийные отключения по расписанию, которое ей диктует не Минэнерго, а физический износ. Соседний Казахстан за это время успел подписать с тем же "Росатомом" не меморандум о намерениях, а полноценное соглашение о строительстве станции у Балхаша с российским экспортным кредитом на 16,4 млрд долларов и обозначенным стартом активной фазы в 2027 году.

Цена промедления считается не в долларах

Каждый крупный блэкаут - это остановленные производства, остановка оборудования в больницах, светофоры, погасшие в час пик, репутационный удар по стране, которая пытается привлекать инвестиции и говорить о цифровизации экономики. Инвестор, который слышит про третье масштабное отключение за два года, делает выводы быстрее, чем читает официальные комментарии.

Строительство АЭС - решение на десятилетие вперед, требующее политической воли принять его именно сейчас, а не после четвертого, пятого и десятого блэкаута. Каждый год отсрочки - это год, в течение которого энергосистема продолжает эксплуатироваться на пределе прочности без появления новой базовой мощности.

Электричество в Бишкеке восстановили за несколько часов. Вопрос в том, сколько еще раз стране придется восстанавливать его в аварийном режиме, прежде чем решение о строительстве атомной станции перестанет быть предметом "дальнейшего изучения" и станет тем, чем оно давно должно было стать - свершившимся разумным фактом.