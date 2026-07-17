В Бишкеке предложили создать единый хаб медиаторов стран Центральной Азии

Представители медиаторского сообщества Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана обсудили современные подходы к разрешению коммерческих споров в ходе онлайн-тренинга, организованного Палатой медиаторов Кыргызской Республики. Спикером встречи стал директор Ташкентского центра медиации Диербек Кимсанов - опытный медиатор и специалист в области альтернативного разрешения споров с многолетней практикой.

Главной целью тренинга стало развитие профессиональных компетенций и практических навыков медиаторов для эффективного разрешения коммерческих споров. В центре внимания участников были принципы и этапы коммерческой медиации, техники ведения переговоров, работа с интересами сторон, управление конфликтами, поиск взаимовыгодных решений, а также развитие навыков нейтральности, активного слушания и формирования доверия между участниками процедуры.

Диербек Кимсанов отметил, что коммерческая медиация требует от специалиста не только знания законодательства, но и глубокого понимания природы переговоров и интересов сторон. По его словам, задача медиатора заключается не в том, чтобы предложить готовое решение, а в том, чтобы создать условия для конструктивного диалога, где каждая сторона сможет быть услышана и самостоятельно определить наиболее приемлемый вариант урегулирования спора.

Одной из ключевых тем встречи стала подготовка к процедуре медиации. Эксперт подчеркнул, что до начала переговоров необходимо проверить полномочия участников, доверенности, наличие специальных прав и возможные корпоративные ограничения. В коммерческих спорах эти вопросы имеют особое значение, поскольку от них зависит возможность дальнейшего исполнения достигнутого соглашения.

Участники также рассмотрели международные переговорные инструменты BATNA, WATNA и ZOPA, которые позволяют оценить альтернативы соглашению, возможные риски и определить, существует ли пространство для достижения договоренности.

Особое внимание было уделено основным принципам коммерческой медиации. Как отметил Диербек Кимсанов, справедливость процедуры зачастую важнее самого результата. Добровольность, равенство сторон, конфиденциальность и нейтральность медиатора являются основой доверия к процедуре.

При этом коммерческая медиация не всегда означает ситуацию, когда все стороны получают максимальную выгоду. Компромисс предполагает уступки, однако главным преимуществом остается то, что именно участники спора самостоятельно определяют пределы возможных решений.

В ходе тренинга обсуждались вопросы профессиональной этики, взаимодействия медиаторов с адвокатами, недопустимости зависимости вознаграждения медиатора от результата процедуры, а также особенности исполнения международных медиативных соглашений, включая значение Сингапурской конвенции для развития трансграничной коммерческой медиации.

Практическая часть встречи была посвящена организации переговорного процесса, активному слушанию, сохранению нейтральности и формированию доверия между сторонами. Участники обсудили практический чек-лист медиатора: проверку наличия спора, его медиабельности, полномочий представителей, судебных или арбитражных процессов, обеспечительных мер и иностранного элемента.

Отвечая на вопросы участников, Диербек Кимсанов отметил, что с большим интересом наблюдает за развитием института медиации в Кыргызстане.

"Я даже немного завидую скорости реформ, которые происходят в Кыргызстане в сфере медиации. Создание Палаты медиаторов, внедрение обязательной информационной встречи по вопросам медиации - это серьезные шаги вперед. При этом каждая страна развивается с учетом своего законодательства и особенностей правовой системы", - отметил эксперт.

По его словам, именно профессиональные встречи между медиаторами разных стран помогают обмениваться опытом, обсуждать практические вопросы и находить эффективные решения для дальнейшего развития профессии.

Председатель Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова подчеркнула важность такого регионального взаимодействия.

"Сегодня мы видим, что у медиаторов Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана есть общие задачи: развитие профессиональных стандартов, совершенствование практики и повышение доверия к медиации. Возможно, дальнейшее совместное развитие этого направления позволит создать в Центральной Азии хаб медиаторов для решения коммерческих споров", - сказала Гулсина Кожоярова.

По ее мнению, такой формат сотрудничества мог бы стать новым этапом развития трансграничной медиации, способствовать обмену профессиональными знаниями и укреплению деловых связей между странами региона.

Участники встречи отметили, что развитие медиации невозможно без постоянного профессионального диалога. Обмен опытом между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном способствует формированию единых подходов, укреплению культуры переговоров и расширению возможностей для мирного и эффективного разрешения коммерческих споров в Центральной Азии.