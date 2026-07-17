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На побережье Иссык-Куля пройдет IV Международная летняя школа медиации

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- Светлана Лаптева
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С 5 по 11 августа на побережье озера Иссык-Куль пройдет IV Международная летняя школа медиации Центрально-Азиатского консорциума медиаторов. Партнерами мероприятия выступают Министерство юстиции Кыргызской Республики, Палата медиаторов КР и Программа развития ООН (ПРООН).

Школа объединит более 100 медиаторов, представителей государственных органов, судебной системы, академического сообщества и международных экспертов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, России, Беларуси и других стран. В качестве спикеров приглашены специалисты в области медиации из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Сингапура, Германии, Китая, США и Украины.

В течение шести дней участники примут участие в мастер-классах, практикумах, разборе кейсов, панельных дискуссиях и тематических сессиях, посвященных развитию профессиональных компетенций медиаторов, трансграничной медиации, этике, психологической устойчивости, институциональному развитию профессии и личному бренду медиатора.

Одним из ключевых событий школы станет международная конференция "Трансграничная медиация: Сингапурская и Гонконгская конвенции", которая пройдет 6 августа в гибридном формате. Участники обсудят вопросы признания и исполнения трансграничных медиативных соглашений, международный опыт и перспективы развития медиации в странах Центральной Азии.

Главным итогом форума станет обсуждение и планируемое принятие Иссык-Кульской декларации по медиации. Документ призван закрепить общие подходы к развитию института медиации, расширению международного сотрудничества, совершенствованию законодательства и продвижению трансграничной медиации в регионе.

Помимо образовательной программы, участников ждут культурные мероприятия, экскурсии по Иссык-Кулю и неформальные встречи, направленные на укрепление профессиональных связей между медиаторами разных стран.

Организаторы отмечают, что IV Международная летняя школа медиации станет одной из крупнейших профессиональных площадок региона, объединив ведущих экспертов и практиков для обмена опытом и выработки совместных решений по дальнейшему развитию института медиации в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/460145
Теги:
Иссык-Куль
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