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В Искре сотрудники соцстационара 13 лет живут с неработающей канализацией

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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева обратилась в Кабинет министров с просьбой срочно решить проблему с канализацией служебного дома сотрудников Токмокского психоневрологического социального стационара №1 в селе Искра Чуйской области.

Поводом стало обращение сотрудников учреждения, которые сообщили, что из-за неработающей канализационной системы вынуждены жить в антисанитарных условиях.

Во время выезда сотрудников Института Омбудсмена было установлено, что подвал двухэтажного служебного дома затоплен канализационными водами. Кроме того, стены квартир на первом этаже отсырели, покрылись плесенью, трубы проржавели, а в помещениях ощущается неприятный запах.

По словам директора учреждения, причиной сложившейся ситуации является неработающая уже 13 лет канализационная насосная станция в селе Искра. Канализационная система служебного дома не подключена к центральной сети Токмока, поэтому учреждение вынуждено регулярно за собственные средства откачивать сточные воды.

Как отметили в Институте Омбудсмена, в служебных квартирах проживают 203 человека, в том числе 73 ребенка и 15 пожилых граждан.

По итогам проверки Акыйкатчы направила обращения в Кабинет министров, Министерство труда, социального обеспечения и миграции, а также полномочному представителю Президента в Чуйской области с предложением в срочном порядке рассмотреть вопрос подключения дома к центральной канализации Токмока.

Кроме того, во время мониторинга самого психоневрологического социального стационара сотрудники Института Омбудсмена выявили и другие проблемы. В частности, проживающие в учреждении лица с инвалидностью не получают путевки на санаторно-курортное лечение, предусмотренные законодательством. На практике такие поездки организуются только за счет спонсорской и благотворительной помощи.

Также установлено, что здание стационара нуждается в ремонте и работает с превышением проектной вместимости. В настоящее время в учреждении проживают и получают социальные услуги 300 человек с инвалидностью.


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URL: https://www.vb.kg/460151
Теги:
права человека, Чуйская область, Кыргызстан, акыйкатчы
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