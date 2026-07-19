Водохранилище в Тонском районе улучшит орошение на 4 тысячи гектаров

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев в ходе рабочей поездки в Тонский район Иссык-Кульской области ознакомился с ходом строительства водохранилища "Уч-Коргон", которое возводится при финансовой поддержке Исламского банка развития.

В рамках проекта строится бассейн сезонного регулирования объемом 4,3 млн кубометров. После завершения строительства объект позволит освоить 817 гектаров новых орошаемых земель, а также улучшить водообеспечение 4 113 гектаров уже используемых сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили в ведомстве, реализация проекта обеспечит более эффективное использование невегетационного стока реки Тон и позволит стабильно снабжать фермеров оросительной водой в период поливного сезона.

В ходе поездки Алмаз Жээналиев также проверил работы по очистке коллекторно-дренажной сети района. Особое внимание он уделил качеству строительства водохранилища и соблюдению сроков реализации проекта. По итогам инспекции ответственным лицам были даны соответствующие поручения.