Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 99.67 - 100.67

Водохранилище в Тонском районе улучшит орошение на 4 тысячи гектаров

186  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев в ходе рабочей поездки в Тонский район Иссык-Кульской области ознакомился с ходом строительства водохранилища "Уч-Коргон", которое возводится при финансовой поддержке Исламского банка развития.

В рамках проекта строится бассейн сезонного регулирования объемом 4,3 млн кубометров. После завершения строительства объект позволит освоить 817 гектаров новых орошаемых земель, а также улучшить водообеспечение 4 113 гектаров уже используемых сельскохозяйственных угодий.

Как сообщили в ведомстве, реализация проекта обеспечит более эффективное использование невегетационного стока реки Тон и позволит стабильно снабжать фермеров оросительной водой в период поливного сезона.

В ходе поездки Алмаз Жээналиев также проверил работы по очистке коллекторно-дренажной сети района. Особое внимание он уделил качеству строительства водохранилища и соблюдению сроков реализации проекта. По итогам инспекции ответственным лицам были даны соответствующие поручения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460182
Теги:
водоснабжение, Тонский район, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  