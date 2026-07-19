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Эсенбай Нурушев: Идеи Си Цзиньпина останутся актуальными еще долгие годы

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- Нина Ничипорова
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Все пять томов книг "Си Цзиньпин о государственном управлении" заслуживают глубокого изучения. Эти важные издания, как и описанное в них "чудо развития Китая", обладают уникальной исследовательской ценностью. Об этом заявил в интервью Синьхуа переводчик книг на кыргызский язык Эсенбай Нурушев.

По его словам, кыргызские читатели, познакомившиеся с опубликованной в 2019 году кыргызской версией первого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении", с большим нетерпением ожидали выхода последующих томов. После издания второго и третьего томов они получили возможность более глубоко ознакомиться с идеями и взглядами китайского лидера.

"Председатель Си Цзиньпин снискал большой авторитет в кыргызском обществе", - сказал переводчик, добавив, что старшее поколение Кыргызстана считает его уравновешенным и заслуживающим доверия мировым лидером современности.

Эсенбай Нурушев переводил несколько томов книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на кыргызский язык, что позволило ему глубже понять путь развития Китая.

"В Китае интеллектуальная экономика стала процветающим источником общественного богатства. Наука и передовые технологии используются для служения народу, и с их помощью китайское правительство в ходе реформ вывело из нищеты миллионы людей", - указал эксперт, подчеркнув, что Китай своим примером подтвердил превосходство социализма.

Эсенбай Нурушев считает, что книга "Си Цзиньпин о государственном управлении" заслуживает глубокого изучения. Ее уникальность заключается в том, что в ней описывается уникальный опыт Китая, накопленный за последние десятилетия. По его словам, книга будет очень полезна для многих стран, особенно для развивающихся стран и стран Глобального Юга.

Недавно в столице Кыргызстана Бишкеке состоялась презентация пятого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении". Одной из важных тем этой книги является реализация Инициативы по глобальному развитию, Инициативы в области глобальной безопасности, Инициативы глобальной цивилизации и продвижение формирования сообщества единой судьбы человечества. По мнению переводчика, эти инициативы и концепции уже стали важным ориентиром глобального развития 21-го века.

"Каждый человек и каждое государство, стремящиеся к миру и развитию, надеются видеть мир все более процветающим и безопасным, рассчитывают на взаимное обучение между странами, обмен опытом и равноправное совместное использование результатов развития", - сказал Эсенбай Нурушев, отметив, что выдвинутые китайским лидером ценные идеи отражают общее стремление человечества к универсальным ценностям. "Поэтому нет сомнений в том, что идеи останутся актуальными и востребованными еще долгие годы", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/460208
Теги:
Китай, кыргызский язык, безопасность, инициатива
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