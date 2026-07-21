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"Строительство ж/д КНР – КР – РУз станет "вторым Кумтором""

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Строящаяся международная магистраль выведет Кыргызстан из транспортного тупика и обеспечит стабильный доход, сопоставимый с крупнейшими месторождениями. Власти республики подчеркивают важность привлечения иностранных специалистов, без которых реализация проекта затянулась бы на десятилетия. Об этом на своей официальной странице в соцсетях написал президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, после завершения строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан наша страна перестанет находиться в транспортном тупике и станет транзитным государством.

"Именно через Кыргызстан будет проходить важнейшее сообщение между Китаем и остальным миром. В первую очередь, это откроет нам полноценный выход к мировым транспортным маршрутам и укрепит реальную экономическую независимость страны. Во-вторых, транзитные перевозки будут приносить Кыргызстану стабильный и долгосрочный доход, сопоставимый с тем, который сегодня обеспечивает золоторудное месторождение "Кумтор".Можно сказать, что для страны это станет вторым "Кумтором".

До настоящего времени Кыргызстан остается государством без прямого выхода к мировым транспортным коридорам. В тупике находятся как железнодорожная сеть, так и автомобильные дороги. Поэтому экспорт и импорт товаров по-прежнему во многом зависят от внешних факторов. При строительстве этой магистрали мы нуждаемся в помощи зарубежных специалистов. Если рассчитывать исключительно на собственные силы, то подготовка необходимых кадров займет десятки лет.

Мы не можем позволить себе ждать, поэтому приступили к реализации проекта уже сейчас. Иначе мы еще на многие годы отстанем от соседних государств. Если от развитых стран нас отделяет почти столетие, то из-за бесконечных политических споров мы отстали даже от соседей на 10–15 лет. Разумеется, есть силы, заинтересованные в том, чтобы этот проект не был реализован, в их числе и внутренние деструктивные силы. Однако ради будущего государства мы обязаны преодолеть любые препятствия. Если строительство железной дороги остановится, Кыргызстан так и останется зависимым государством, а перспективы его развития окажутся под вопросом. Поэтому призываю всех граждан, которые здраво оценивают ситуацию и умеют смотреть вперед, вразумлять тех, кто поддается подобным призывам. Пусть они не заблуждаются. Даже если они не способны внести вклад в развитие страны, по крайней мере не должны ему препятствовать", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/460286
Теги:
железная дорога, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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