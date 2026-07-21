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В селах начнут строить многоэтажки, - президент

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В связи с дефицитом свободных участков под индивидуальное жилищное строительство в селах, Кыргызстан переходит к концепции вертикальной застройки. Власти республики намерены строить в сельской местности многоквартирные дома высотой от трех до пяти этажей, чтобы решить проблему острой очереди среди молодых семей. Об этом на своей странице в социальных сетях заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"О предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в селах: Что касается вопроса о нехватке земельных участков для строительства жилья в сельской местности. Свободных земель для индивидуального жилищного строительства в селах практически не осталось. К примеру, даже в селе с населением около 500 дворов в очереди на получение земельного участка стоят порядка 200 молодых семей.

Именно поэтому государственная политика постепенно меняет подход к жилищному строительству: развитие будет идти не только за счет расширения населенных пунктов, но и за счет строительства жилья в высоту. Мы уже приступили к возведению в селах многоквартирных домов высотой от трех до пяти этажей. В ближайшее время я лично посещу такие населенные пункты, чтобы наглядно показать, что и в сельской местности можно комфортно жить в многоквартирных домах, а также подробно проинформировать граждан о преимуществах такого подхода", - написал президент страны.


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URL: https://www.vb.kg/460285
Теги:
ипотека, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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