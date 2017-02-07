Комиссия подтвердила смерть двух человек от противотуберкулезного препарата

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Айдана Абдуваитова

Комиссия подтвердила смерть двух человек в результате приема "противотуберкулезного" препарата ФС-1. Об этом сообщили в ассоциации "Партнерская сеть".

В заключении комиссии говорится следующее:

"...Учитывая молодой возраст больной, ее клинический диагноз "инфильтративный туберкулез легких средней степени тяжести", необоснованный прием йод-содержащего комбинированного препарата ФС-1, параклиническое подтверждение наличия глиоза в головном мозге (данные МРТ), глиоз развился по причине усиления воспалительного процесса в легких и гематогенного заноса инфекции в ЦНС с последующим развитием менингоэнцефалита.

Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что больная А.Т., 1991 г.р., умерла от прогрессирования основного заболевания вследствие активации воспалительного процесса в легких и дальнейшего диссеминирования туберкулезной инфекции в ткани головного мозга (глиоз, менингоцефалит) под воздействием йода и лития, присутствующих в составе препарата ФС-1, что непосредственно подтверждает прямое влияние препарата ФС-1 на смертельный исход данной больной".

В заключении по второму пациенту сообщается, что "...У.Т., 23 года. Диагноз: "Диссеминированный туберкулез с распадом, устойчивость к 4 препаратам". Болен туберкулезом с 2010 г. Постоянно прерывал лечение до марта 2015 г. Получал лечение с 14. 10.15 г. по 12.01.16 г. в НЦФ. Возможно развитие ШЛУ. Сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и других систем не было.

Смертельный исход второго больного - Усенбек уулу Таланта, 23 года, также, предположительно, наступил вследствие прогрессирования основного заболевания (диссеминированного туберкулеза) и дальнейшего развития дыхательной и сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в легких под воздействием препарата ФС-1".

Напомним, в октябре прошлого года произошел скандал вокруг лечения больных туберкулезом препаратом ФС-1. В течение двух лет над пациентами Национального центра фтизиатрии незаконно проводили клинические исследования. По данным Айбара Султангазиева, препарат, которым лечили пациентов, был зарегистрирован как лекарственный только в мае 2015 года. Таким образом, первые месяцы лечения пациенты получали неразрешенный препарат.

В НЦФ опровергали обвинения, заявляя о том, что клинические испытания проводились на законном основании, а АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (Казахстан), которое занимается выпуском препарата ФС-1, намеревалось подать в суд на общественный совет Минздрава КР за дискредитацию деловой репутации.

Позже Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Национального центра фтизиатрии и Департамента лекарственного обеспечения по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 315 "Служебный подлог". По данным следствия, за этот период из 54 пациентов, которые получали препарат, погибли двое, у 10 развились побочные эффекты.

URL: http://www.vb.kg/354952
Теги:
туберкулез
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