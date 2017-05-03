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Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена. Он жив

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Руслан Изреков

Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена сарая. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве напомнили, что сегодня в Таджикистане произошло землетрясение, отголоски которого дошли и до Кыргызстана. На юге страны сила землетрясения достигала пяти баллов.

"Во время землетрясения в селе Чулук Чон-Алайского района на мужчину обрушилась стена сарая. Местные жители вытащили его из-под завалов. Кроме того, в результате природной стихии в селе Карамык повреждения получили стены 10 домов. Они стали непригодны для дальнейшего проживания. Также пришло в непригодность здание районной больницы, поврежден детский сад, но он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Помимо этого пострадала школа, но она также может эксплуатироваться дальше", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что в этом же селе двум испугавшимся девочкам оказана психологическая помощь. Проводятся дальнейшие работы.

URL: http://www.vb.kg/359320
Теги:
землетрясение, Чон-Алайский район, МЧС
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Бумбараш Сакутама
03.05.2017, 18:30
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Видать хорошо трясануло!

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