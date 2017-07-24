Атамбаев поздравил президента Узбекистана с 60-летним юбилеем

Алмазбек Атамбаев поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 60-летним юбилеем. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни - 60-летним юбилеем!

Убежден, что ваш профессионализм и личные качества будут способствовать дальнейшему поступательному развитию Республики Узбекистан. В Кыргызстане высоко ценят ваш весомый вклад, вносимый в дело укрепления братских отношений между народами наших стран", - отмечено в послании президента КР.

Глава государства выразил твердую уверенность, что имеющие вековую историю отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, характеризующиеся взаимной поддержкой и пониманием, будут и в дальнейшем развиваться в русле взаимовыгодного сотрудничества.

Алмазбек Атамбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Узбекистана – мира и процветания.