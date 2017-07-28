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С начала года мигранты перевели рекордные $695 миллионов

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Айдана Абдуваитова

За первое полугодие в Кыргызстан поступил рекордный объем денежных переводов - $695 миллионов. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, с января по июнь из-за рубежа в республику поступило $695 млн, в основном это переводы от кыргызских мигрантов. Кожошев отметил, что по сравнению с последними годами, это рекордная сумма. Так, за аналогичный период прошлого года объем денежных переводов составил лишь $499 миллионов.

Активные перечисления были в первом квартале этого года. Тогда в республику поступило около $444 миллионов. Основной объем денежных переводов осуществляют трудовые мигранты из России. Это намного превышает показатели за аналогичный период последних нескольких лет. Так, в первом квартале 2016 года поступил всего $291 миллион.

URL: http://www.vb.kg/363970
Теги:
Арзыбек Кожошев, трудовая миграция, экономика
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