С начала года мигранты перевели рекордные $695 миллионов

За первое полугодие в Кыргызстан поступил рекордный объем денежных переводов - $695 миллионов. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, с января по июнь из-за рубежа в республику поступило $695 млн, в основном это переводы от кыргызских мигрантов. Кожошев отметил, что по сравнению с последними годами, это рекордная сумма. Так, за аналогичный период прошлого года объем денежных переводов составил лишь $499 миллионов.

Активные перечисления были в первом квартале этого года. Тогда в республику поступило около $444 миллионов. Основной объем денежных переводов осуществляют трудовые мигранты из России. Это намного превышает показатели за аналогичный период последних нескольких лет. Так, в первом квартале 2016 года поступил всего $291 миллион.