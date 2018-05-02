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В мае за газ придется платить больше

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ВБ

Тарифы на природный газ на май 2018 года для населения республики составили - 14,41136 сома за 1 м3, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,66908 сома за 1 м3, без учета НсП1 17,51272 сома за 1 м3.

Официальный курс доллара на 01.05.2018 года составил 68,78 сом/доллар.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики №68, №69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБКР на 1 число каждого месяца, уточняет пресс-служба компании.

URL: https://www.vb.kg/370578
Теги:
газ, тарифы, Газпром Кыргызстан, Кыргызгаз
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