Представители Атамбаева ответили на выпады в адрес экс-президента

Череда слухов и очерняющих Алмазбека Атамбаева материалов, распространяемых в Интернете, социальных сетях и мессенджерах – это реакция тех, от кого экс-президент и предостерегал на съезде действующего президента и своего друга Сооронбая Жээнбекова, заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева в обращении к СМИ.

Алмазбек Атамбаев известен своей откровенностью и искренностью, отметила представитель СДПК.

- Наш лидер является одним из самых открытых государственных деятелей. За прошедшие годы не осталось фактов, которые были бы неизвестны общественности. Он всегда дает и будет давать исчерпывающие ответы, в том числе на нелицеприятные вопросы. Алмазбек Шаршенович всегда открыто говорит о проблемах, в том числе и нерешенных вопросах. Так было и на пресс-конференции после съезда СДПК: предостерег как друга и посоветовал как президенту. Вряд ли у кого другого сегодня хватит духу на это. А чтобы делать окончательные выводы, требуется время, в том числе и для Сооронбая Шариповича, - подчеркнула Жолдубаева.

Поэтому штаб СДПК и его представители считают неуместным комментировать каждый слух и домыслы, тем более фантазии "черных пиарщиков" и "черных технологов".

- Конечно неприятно, когда разносчиками слухов и домыслов становятся общественные деятели. Похоже и Нариман Тюлеев стал жертвой таких технологий, и судя по всему, ему надо разобраться с теми неизвестными, кто передал ему несуществующее предложение сотрудничать якобы от самого Алмазбека Атамбаева. Понятно, что такого не было и быть не могло. Что касается информационных и иных атак на конкретных лиц, с которыми работал экс-глава КР в период осуществления президентских полномочий, то время все расставит по местам и отдаст должное каждому, в том числе тем, кто предъявляет сегодня те или иные обвинения. Со своей стороны мы убеждены в том, что в новейшей истории Кыргызстана ни у одного из бывших президентов не было более добросовестной и честной команды, чем у Атамбаева, - заявила представитель СДПК.