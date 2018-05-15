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Трудовые мигранты могли бы стать главными инвесторами Кыргызстана

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Оксана Гут

Всемирный Банк опубликовал доклад о тенденциях в миграции и денежных переводах за 2017 год. Согласно международному рейтингу, Кыргызстан вновь, как и в 2016 году, занял первое место в мире по отношению денежных переводов к ВВП. Показатель достиг рекордного максимума – 35 % – т.е. экономика страны больше чем на треть зависит от работающих за рубежом кыргызстанцев. Для сравнения, приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составляет 9 % ВВП.

Большую часть денежных поступлений формируют наши мигранты в РФ. Так, в 2017 году из России было переведено 2,4 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом, сумма увеличилась на 24 %. Об этом накануне в интервью российскому ТАСС заявил президент Сороонбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что, несмотря на российский кризис, стратегическое партнерство между двумя странами остается в приоритете. И, по всей видимости, не последнюю роль в этом решении играет финансовая поддержка государству от наших гастарбайтеров.

А чем государство в свою очередь помогает мигрантам в России?

- После присоединения Кыргызстана к ЕАЭС были существенно упрощены процедуры трудоустройства и улучшены социальные условия жизни для трудовых мигрантов из Кыргызстана, происходит легализация трудовой миграции. Как я сказал ранее, одним из весомых аргументов в пользу вступления в ЕАЭС являлась необходимость улучшения правового положения более 600 тыс. наших граждан, находящихся на территории России. Поэтому нашими соответствующими государственными органами активно проводится работа с Евразийской экономической комиссией и вносятся предложения по улучшению положения трудовых мигрантов в странах пребывания, - уточнил Жээнбеков.

Радует, отмечает эксперт в области экономики, директор Аналитического центра "Биз Эксперт" Улук Кадырбаев, что как Кыргызстан, так и страна пребывания начали ценить вклад отечественных трудовых мигрантов.

- Все средства мигрантов из-за рубежа переводятся от физического лица к физическому лицу. То есть мигрант содержит свои семьи, которые остались в Кыргызстане. Они уже на родине тратят эти деньги на еду, проживание, на обучение и т.д. Таким образом, денежные переводы косвенно оседают в бюджет Кыргызстана. Откуда средства распределяются на те же заработные платы госслужащим, строительство школ и т.п. Поэтому мы должны быть действительно благодарны труду наших соотечественников за рубежом, - говорит Кадырбаев.

Однако он считает, что денежные переводы можно было бы использовать напрямую с большей выгодой для экономики государства и самого мигранта.

- Было бы хорошо, если бы все эти деньги имели долгосрочный эффект. Так сказать не просто "проедались". Государству нужно предложить мигрантам вкладываться в проекты - например по скотоводству, строительству, какому-нибудь производству. Так у страны появятся свои "родные" инвесторы, а у трудовых мигрантов дополнительная гарантированная прибыль. Это и есть ГЧП – государственно-частное партнерство. Которое просто необходимо развивать. В случае чего, наш гражданин может вернуться на родину, где его ждет налаженный бизнес, - рассуждает собеседник редакции.

Создать подобное ГЧП вполне возможно, уверяет эксперт. Главное - государство должно заручиться доверием своих "вкладчиков". В этом направлении еще нужно поработать.

URL: https://www.vb.kg/370865
Теги:
ВВП, Россия, трудовая миграция, ЕАЭС, Кыргызстан, деньги, экономика, ГЧП
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