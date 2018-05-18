Дешевые макароны, старые конфеты… Куда ушли деньги на подарки ветеранам ВОВ

Вот с..ки, совсем слов нет, извините меня даже на бедных ветеранов решились наварится. Мэрия куда смотрите?
Бишкекчанка Светлана Байтикова опубликовала у себя в аккаунте на Faceebook совершенно удручающую информацию. Она наглядно показала на видео, что было в "подарочном" пакете, который выдали ее отцу-ветерану в честь 9 мая.
"Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам ВОВ и труженикам тыла? Смотрите и держитесь!"
Байтикова уточнила, что этот набор "стоит" 1980 сомов.
Также она сообщила, что некоторые работники почтовых отделений дали ложные сведения о якобы полученных единовременных денежных пособий тружениками тыла ВОВ.
"А это не меньше 10 тысяч сомов! Надеялись на старость, рассеянность. Так сколько же участников и тыловиков обманули в этот раз? (есть факты). Позор!", - пишет автор сообщения.
"Вечерка" настоятельно просит социальные и районные службы муниципалитета очень серьезно отнестись к этому сообщению. Очень надеемся, что на поставленные вопросы будут даны вразумительные ответы. И наказаны виновные.