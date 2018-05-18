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Дешевые макароны, старые конфеты… Куда ушли деньги на подарки ветеранам ВОВ

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ВБ

Бишкекчанка Светлана Байтикова опубликовала у себя в аккаунте на Faceebook совершенно удручающую информацию. Она наглядно показала на видео, что было в "подарочном" пакете, который выдали ее отцу-ветерану в честь 9 мая.

"Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам ВОВ и труженикам тыла? Смотрите и держитесь!"

Байтикова уточнила, что этот набор "стоит" 1980 сомов.

Также она сообщила, что некоторые работники почтовых отделений дали ложные сведения о якобы полученных единовременных денежных пособий тружениками тыла ВОВ.

"А это не меньше 10 тысяч сомов! Надеялись на старость, рассеянность. Так сколько же участников и тыловиков обманули в этот раз? (есть факты). Позор!", - пишет автор сообщения.

"Вечерка" настоятельно просит социальные и районные службы муниципалитета очень серьезно отнестись к этому сообщению. Очень надеемся, что на поставленные вопросы будут даны вразумительные ответы. И наказаны виновные.

URL: https://www.vb.kg/370960
Теги:
9 Мая, ветераны, ВОВ, Бишкек, Албек Ибраимов, мэрия
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Комментарии
Айзада
18.05.2018, 20:09

Вот с..ки, совсем слов нет, извините меня даже на бедных ветеранов решились наварится. Мэрия куда смотрите?

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Петош
18.05.2018, 20:21

Это Кыргызстан, детка. По другому здесь никак. Почти каждый старается навариться на чужом.

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