Дешевые макароны, старые конфеты… Куда ушли деньги на подарки ветеранам ВОВ

Бишкекчанка Светлана Байтикова опубликовала у себя в аккаунте на Faceebook совершенно удручающую информацию. Она наглядно показала на видео, что было в "подарочном" пакете, который выдали ее отцу-ветерану в честь 9 мая.

"Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам ВОВ и труженикам тыла? Смотрите и держитесь!"

Байтикова уточнила, что этот набор "стоит" 1980 сомов.

Также она сообщила, что некоторые работники почтовых отделений дали ложные сведения о якобы полученных единовременных денежных пособий тружениками тыла ВОВ.

"А это не меньше 10 тысяч сомов! Надеялись на старость, рассеянность. Так сколько же участников и тыловиков обманули в этот раз? (есть факты). Позор!", - пишет автор сообщения.

"Вечерка" настоятельно просит социальные и районные службы муниципалитета очень серьезно отнестись к этому сообщению. Очень надеемся, что на поставленные вопросы будут даны вразумительные ответы. И наказаны виновные.