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Забастовка грузоперевозчиков - "виноваты" СМИ и эксперты?

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- Виктория Григоренко
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В настоящее время все вопросы урегулированы, и все грузовые транспортные средства разъехались с места забастовки. Грузовые перевозки возобновлены, заявили редакции VB. KG в Минтрансе КР.

Как уточняется, Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при МТиД КР, изучив материал "Водители большегрузов КР устроили забастовку и не пропускают грузы", провело встречу с бастующими перевозчиками.

- Выяснилось, что 21 мая 2018 года на въезде в город Таш-Комур Джалал-Абадской области группа водителей, не препятствуя проезду другого автотранспорта, обратилась к грузоотправителям с просьбой повысить тарифы на осуществление внутренних грузовых перевозок. К акции казахские и узбекские водители не привлекались, - пояснили в ведомстве (хотя в материале VB.KG уточнялось, что это наши грузоперевозчики присоединились к акции коллег из Узбекистана и Казахстана - ред.).

В Минтрасе КР отметили, что в ходе беседы водители сообщили, что председателя Ассоциации грузовых перевозчиков Темирбека Шабданалиева никто из них не знает и не уполномочивал его выступать от их имени с какими-то требованиями.

- Такого рода некомпетентные высказывания в СМИ председателя Ассоциации грузовых перевозчиков Шабданалиева могут привести к социальному негодованию водителей, занимающихся грузовыми перевозками, - возмутились в Минтрансе КР.

Как сообщает транспортное ведомство, в соответствии с действующим законодательством, вопросы политики ценообразования на осуществление грузовых и иных перевозок не входит в компетенцию Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог и, соответственно, регулируются рыночными взаимоотношениями.

- В настоящее время все вопросы урегулированы, к 19-00 часов 21 мая 2018 года все грузовые транспортные средства разъехались с места забастовки, а грузовые перевозки возобновлены. Относительно засилья рынка так называемыми "желтыми номерами" - турецкими, китайскими и российскими компаниями, работающими в сфере грузоперевозок под прикрытием совместных предприятий - такой вопрос со стороны грузоперевозчиков в городе Ташкумыре не поднимался. Это, видимо, сугубо личное высказывание председателя Ассоциации грузовых перевозчиков Шабданалиева, - подчеркнули в Минтрансе.

Примечательно, что в ведомстве до звонка редакции VB.KG не располагали сведениями о наличии забастовки грузоперевозчиков. Хотя в правительстве, куда редакция также обратилась за разъяснениями, о наличие конфликта были проинформированы. И отметили, что именно транспортное ведомство уполномочено разбираться в подобных спорных ситуациях и решать проблемы с перевозчиками.

Более того, речь в ответе Минтранса идет лишь о Джалал-Абаской области, хотя даже представители бизнеса заявляли, что "бойкот" перевозчиков идет на территории всей страны, а не только в одной из областей или городе. При этом бизнесмены открыто заявляют, что уже начали терпеть убытки.

Также есть нестыковки в разосланном сообщении Минтранса касательно времени "разъезда" транспортных средств – 19.00, хотя информация ими была предоставлена в 17.00.

Что же касается председателя Ассоциации грузоперевозчиков КР Темирбека Шабданалиева, то обвинить его в некомпетентности со стороны ведомства - нарушение субординации госслужащих. Тем более, речь в его комментарии идет не только о водителях Ташкумыра, а в целом Кыргызстана. И в рамках беседы специалист поднял проблемы в контексте материала по сфере перевозок в целом.

Складывается впечатление, что в Минтрасе не только пытались замолчать проблему, но и обвинить в "неправильном" освещении проблемы редакцию и экспертов.

URL: https://www.vb.kg/371010
Теги:
грузоперевозки, транспорт, Кыргызстан
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