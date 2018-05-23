В Госкомитете энергетики и недропользования нашли миллионные нарушения

Счетной палатой КР по итогам планового аудита использования бюджетных, специальных и иных средств, а также анализа деятельности Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР (ГКПЭН) и его подведомственных структурах за 2016 год выявлены финансовые нарушения на 1008,3 тыс. сомов.

В числе финансовых нарушений: завышение объемов строительно-монтажных работ – 15,3 тыс. сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств – 766,5 тыс. сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 189,7 тысяч сомов, дивиденды на государственный пакет акций – 36,8 тыс. сомов.

Установленные резервы и потери бюджета составили 10 071,4 тыс. сомов. Так, взимаемые Госкомитетом денежные средства в виде сбора за участие в аукционах и конкурсах не включены как платная услуга ни в перечень, предусмотренный Законом КР "О неналоговых платежах", ни в Единый реестр (перечня) государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями.

Соответственно, 8064,7 тыс. сомов – сумму сборов за участие в аукционах и конкурсах за указанные периоды, согласно Бюджетному кодексу КР, следует перечислить в доход бюджета.

Также в нарушение Положения "О порядке списания основных средств, находящихся на балансе государственных предприятий КР" не перечислено в республиканский бюджет 2 006,7 тыс. сомов или 50% от полученного прочего дохода за реализацию лабораторного инвентаря.

Кроме того, аудитом выявлено прочих нарушений на 1440,0 тыс. сомов. В частности, Госкомитетом не применен предусмотренный коэффициент 1,9 к объему выполненных работ, финансируемых за счет государственного бюджета. Потери доходов составили 1 440,0 тыс. сомов.

Счетной палатой КР по итогам аудита в Госкомитет направлены предписание и рекомендация об устранении выявленных недостатков и нарушений.