Противостояние инвесторов и Финпола. Пострадает государство?

В Международный деловой совет за защитой обратились ряд крупных инвесторов, в том числе из горнодобывающей отрасли. Бизнесмены заявили о незаконном уголовном преследовании по налоговым спорам со стороны Финпола.

Выступая 29 мая на пресс-конференции Совета директоров KAZ Minerals Bozymchak по поводу налоговых споров, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков сообщил, что финансовая полиция, призванная защищать права налогоплательщиков, все чаще, напротив, стала ущемлять их.

- Вызывает обеспокоенность, что 90% всех судебных разбирательств по налоговым спорам решаются в пользу государства. Мы понимаем это так, что бюджет страны с большим дефицитом, и необходимо его срочное пополнение. В это вмешиваются правоохранительные органы. Они "помогают" крупным налогоплательщикам со сборами. Кроме того, как известно, по постановлению правительства 30% от взысканной суммы по тем же налоговым спорам подлежит тому органу, который ее взыскал. Вот ГСБЭП и пытается отличиться, - заявил Аскар Сыдыков.

При этом, он подчеркнул, что задача ГСБЭП – это борьба с коррупцией, с экономическими преступлениями, а не с предпринимателями. В связи с чем Международный деловой совет намерен перед правительством поставить вопрос о защите прав инвесторов от давления силовых структур.

Подобная политика со стороны правоохранительных органов ставит под угрозу работу инвесторов в Кыргызстане. Такого мнения и глава Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

- Дело в том, что у нас отсутствует грамотная политика по горнодобывающей отрасли. Мы сначала отдаем все месторождения инвесторам, не задумываясь о собственной доле, а потом требуем от них задним числом налоговых выплат. Надо сразу прописывать все нормы. А не терроризировать инвесторов. Так было по Кумтору. Сейчас по Бозумчак. Налоговые споры надо решать в рамках налогового кодекса. По тихому, без крика, без скандала. Горнорудная отрасль приносит 14% всех доходов госбюджета. Что будет, если мы лишимся этого? - вопросил Орозбек Дуйшеев.

Напомним, компания KAZ Minerals Bozymchak опротестует 2 июля в Межрайонном суде итоги налоговой проверки. Пока же спорную сумму в размере 55,6 млн. сом компания перевела на депозит ГСБЭП как гарантию к готовности выплатить указанную сумму, если так постановит суд.

Инвестор также призывает правоохранительные органы решить финансовый вопрос в гражданском порядке, отказавшись от обвинения в отношении гендиректора компании Ильяса Тулекеева.