Премьер-министр РФ кое-что пообещал премьер-министру КР

Сегодня, 1 июня, в городе Душанбе Республики Таджикистан в рамках очередного заседания Совета глав правительств СНГ состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана и России.

Мухаммедкалый Абылгазиев и Дмитрий Медведев выразили намерение и далее выстраивать кыргызско-российские отношения на принципах взаимопонимания и полного доверия.

Глава правительства Кыргызстана отметил, что 15 июня в городе Челябинск ожидается проведение Седьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции на тему "Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Кыргызстана и России", а в начале июля в городе Ош состоится 10-е заседание кыргызско-санкт-петербургской Межправительственной комиссии.

- Уверен, что эти мероприятия отразятся на показателях взаимной торговли и объемах поступлений российских инвестиций в кыргызскую экономику,- заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

- Отрадно отметить позитивную динамику развития уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. По нашим данным, товарооборот в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 9,2 %, составив 1442,8 млн долларов США. При этом перед нами стоит задача не только сохранить положительную динамику, но и принять меры по достижению докризисных показателей внешней торговли. Которые в 2012 году доходили до 2 млрд долларов США. Несмотря на снижение темпа двусторонней торговли в отчетном периоде на 2,2 %, увеличение темпа кыргызского экспорта составило 45,1 %, - подчеркнул премьер.

В свою очередь председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, динамично развивающиеся двусторонние российско-кыргызские отношения, подчеркнув, что Россия является одним из ведущих торговых партнеров Кыргызстана.

- Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является энергетика. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы те задачи, которые поставлены перед правительствами двух стран, были воплощены в реальность, - сказал Дмитрий Медведев.

В завершение, пользуясь случаем, председатель правительства России пригласил премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять участие в церемонии открытия Чемпионата мира-2018 по футболу.

Отметим, на заседании Совета глав правительств СНГ планируется рассмотреть 14 проектов документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества