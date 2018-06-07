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Финпол поймал на взятке завкафедры КГТУ им. Раззакова

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- Марина Осипова
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В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился студент Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова о принятии мер в отношении заведующего кафедры, который требует денежные средства в сумме 20 тысяч сомов за подготовку дипломной работы, при этом, в случае несогласия на данные условия, намекал на последующие проблемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, 4 июня 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в здании указанного университета при получении денежных средств с поличным задержан заведующий кафедрой гражданин "Д.К.".

В настоящее время в органы ГСБЭП поступают многочисленные заявления, по аналогичным фактам, что безусловно положительно сказывается на уровне доверия к Службе со стороны молодого поколения, однако хотелось отметить, что большинство заявлений приходит анонимно. В связи с этим Финансовая полиция рекомендует студентам (всем учащимся) не соглашаться на сомнительные предложения, и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться по телефону доверия 195 или в Дежурную часть 0312 323091, 0312 323707 при этом указывать полностью свои контактные данные, сообщает пресс-служба ГСБЭП при ПКР.

Также хотелось отметить, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан" органами ГСБЭП принимаются меры в соответствии с Законом, не взирая на статус и положение подозреваемого объекта.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Недавно студентка Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА) А.А., обратилась в ГСБЭП с просьбой принять меры в отношении заведующего кафедры, который требует $1,5 тыс. за подготовку дипломной работы и положительное решение при его защите. В итоге 21 мая, при получении $1 тыс. с поличным задержан старший преподаватель КГУСТА К.А. Возбуждено уголовное дело.

URL: https://www.vb.kg/371348
Теги:
уголовная ответственность, ГСБЭП, взятка
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