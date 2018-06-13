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Финполовцами и таможенниками пресечена "сладкая" контрабанда

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- ВБ
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Сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по городу Ош совместно с сотрудниками Оперативной таможни в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий выявили факт контрабандного ввоза товаров без соответствующих документов.

Так, 6 июня 2018 года на автотрассе Ош-Баткен была остановлена автомашина марки "Хундай Портер", под управлением водителя гражданина "А.А." в кузове которой были обнаружены 667 коробок с конфетами общим весом более 2 тонн без каких-либо сопроводительных документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 (контрабанда) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятий направленные на выявление аналогичных фактов по всей Республике, уточняет пресс-служба ГСБЭП.

URL: https://www.vb.kg/371461
Теги:
Баткенская область, граница, Ош, Финполиция, ГСБЭП, ГТС
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Комментарии
Ayperi Tynystanova
13.06.2018, 13:50
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 3
Комментариев: 58

Хаха, вы что? Серьезно? Идите лучше домой к Раиму...

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