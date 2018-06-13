Финполовцами и таможенниками пресечена "сладкая" контрабанда

Сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по городу Ош совместно с сотрудниками Оперативной таможни в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий выявили факт контрабандного ввоза товаров без соответствующих документов.

Так, 6 июня 2018 года на автотрассе Ош-Баткен была остановлена автомашина марки "Хундай Портер", под управлением водителя гражданина "А.А." в кузове которой были обнаружены 667 коробок с конфетами общим весом более 2 тонн без каких-либо сопроводительных документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 204 (контрабанда) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятий направленные на выявление аналогичных фактов по всей Республике, уточняет пресс-служба ГСБЭП.