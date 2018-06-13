Представитель Минэконома КР избран председателем одного из комитетов ВТО

Руководитель Представительства Министерства экономики Кыргызской Республики по вопросам Всемирной Торговой Организации в г. Женева Нурбек Максутов избран председателем комитета ВТО по специфическим обязательствам в сфере услуг.

Комитет по специфическим обязательствам – это один из рабочих органов, регулирующий деятельность ВТО в сфере специфических обязательств по доступу на рынок услуг, принимаемой страной-членом ВТО (или присоединяющейся страной) в отдельных секторах услуг согласно классификационному перечню.

Целью работы данного комитета является оптимизация и имплементация обязательств в сфере видов поставок услуг, проработка вопросов по предоставлению преференций и мониторинг исполнения правил ВТО.

В свою очередь, для Кыргызской Республики особо актуальным является вопрос по условиям перемещения трудовых ресурсов из КР на территории других стран членов ВТО.

Данное назначение будет способствовать углублению вовлеченности и активизации участия КР в глобальных процессах обсуждения многосторонних вопросов регулирования торговли и продвижения национальных интересов на платформе ВТО.