Аферисты продолжают наживаться на доверчивых кыргызстанцах

В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратилась гражданка "К.Т." о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, войдя в доверие, завладели ее денежными средствами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанная заявительница, посмотрев объявление на одном из рекламных сайтов страны о продаже двухкомнатной квартиры (находящейся в городе Бишкек), приняла решение купить ее, о чем договорилась с якобы владельцем квартиры, проживающим в Российской Федерации. Тот, в свою очередь, предложил отправить денежные средства в подтверждение серьезности намерений, после чего он должен был приехать в Кыргызскую Республику для последующего оформления купли-продажи квартиры.

Заявительница перевела средства на указанный счет в размере 20 тысяч долларов США, после чего продавец перестал отвечать на телефонные звонки и не явился на назначенную встречу.

Спустя некоторое время заявительница, не дождавшись ответа решила обратно снять со счета денежные средства, однако банк сообщил, что ранее перечисленные на счет 20 тысяч долларов США уже сняты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 166 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.

Уважаемые граждане Кыргызской Республики ГСБЭП настоятельно рекомендует быть бдительными и критично относиться к любым сообщениям в социальных сетях, мессенджерах и телефонным звонкам, подразумевающим перевод денежных средств и передачу реквизитов ваших банковских карт!