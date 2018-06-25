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Сапар Исаков стал фигурантом еще одного уголовного дела?

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- ВБ
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Сотрудниками ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) собран материал по факту злоупотребления должностным положением и заключения контракта вопреки интересам Кыргызской Республики.

Так, в августе 2017 года Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики был объявлен тендер на закупку услуг по изготовлению актов гражданского состояния (далее – АГС), в ходе которого единственным заявку на участие подает ОсОО "Г.". Далее по результатам вскрытия тендерная заявка со стороны ОсОО "Г." была отклонена в связи с убыточным финансовым состоянием фирмы и несоответствием предложенных бланков.

После чего в сентябре 2017 года объявляется повторный тендер на ранее указанные бланки, в котором приняли участие три компании: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Б.Ф.Н.Б.", которое предложило 26 257 590 сомов, ОсОО "У." – 17 819 500 сомов, а также ранее принимавшее участие ОсОО "Г.", которое предложило 45 081 700 сомов.

Следует отметить, что днем вскрытия по данному тендеру было обозначено 23 октября 2017 года, однако 18 октября 2017 года в ГРС при ПКР поступает проект распоряжения премьер-министра Кыргызской Республики на согласование, где конкретно уже определено название предприятия – ОсОО "Г.", в связи с чем все остальные компании были отклонены.

Таким образом, Распоряжением Правительства Кыргызской Республики, ОсОО "Г." был уполномочен на изготовление бланков АГС. Необходимо отметить, что ОсОО "Г." предложил самую высокую цену 45 081 700 сомов.

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.

От редакции отметим, что на момент заключения контракта, указанного в информации Финпола, правительство возглавлял Сапар Исаков.

URL: https://www.vb.kg/371686
Теги:
ГРС, злоупотребление, коррупция, правительство, Финполиция, ГСБЭП, Сапар Исаков
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Комментарии
Плюрализм
25.06.2018, 16:39

Вот так...

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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
25.06.2018, 16:54
Карма: +5
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Минусов: 5
Комментариев: 7

Сапардын мындай майда иштерин эмес музей сыяктуу чон иштерин да карагыла. Бул бала акыркы 6 жылда Кыргызстанды сызга отургузуп койду.

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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
25.06.2018, 17:12
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Плюсов: 13
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Комментариев: 37

Сапар Исаков кандай иш жазабасын баардыгында уурулуктун издери табылып жатат. Эл ишенимин актабай Атамбаевге акча өөнөп берүү менен гана алек болгон. Сапар исаковдун бул ишетир үчүн өмүр боюу кесседа аздык кылат№ мунун баардык мүлкүн конфискациялап мамлекеттин эсебине алуу керек.

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Жалоба модератору
Бабайка
25.06.2018, 17:18

Это ОсОО "Госзнак" крышуют руководство ФУГИ (статс и замы) Они везде суют эту компанию хотя у государства там только 30 процентов доли, которую давно надо продать а не использовать для личного обогащения

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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
25.06.2018, 17:34
Карма: +5
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Плюсов: 10
Минусов: 5
Комментариев: 7

Сапар баарына эле башын тыга берген тура кайран жигит.

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Жалоба модератору
pok lian
25.06.2018, 17:37
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Плюсов: 66
Минусов: 13
Комментариев: 62

Бабайка

Это ОсОО "Госзнак" крышуют руководство ФУГИ (статс и замы) Они везде суют эту компанию хотя у государства там только 30 процентов доли, которую давно надо продать а не использовать для личного обогащения

Изготовление бланков отдали компании, что на треть государственная. В чём убыток государству? Надо было сугубо частной конторке передать?.))

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Жалоба модератору
Канат С.
25.06.2018, 17:41

Этот мальчик с фейсом хитрого лиса лично мне никогда не внушал доверия. Пипец. Вот с этих уродов чинуш и нужно вытрясти сворованное и вернуть долг Китаю.

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Жалоба модератору
Б.а
25.06.2018, 17:59

Елки палки все воры может уже надо писать о тех кто не ворует и награждать их

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Жалоба модератору
мырза
25.06.2018, 18:08

убыток на 20 с лишним лямов, учитывая несоответствие требованиям тендера, что непонятного?

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Жалоба модератору
Критик
25.06.2018, 18:16

Ну что же, можно примерно прикинуть какой нехилый откат получил С.Исаков и его подельники с этой сделки - получается порядка 20 миллионов сом.

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Жалоба модератору
pok lian
25.06.2018, 18:19
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Плюсов: 66
Минусов: 13
Комментариев: 62

До создания Госзнака,  изготовлением паспортов в Кыргызстане занималась частная компания ОсОО «Интел линкс», которая является оператором компании «Де ла Ру» из Англии. Владельцы Интел Линкс стали миллиардерами, но государству не было никакой маржи. 

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Жалоба модератору
pok lian
25.06.2018, 18:29
Карма: +53
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Плюсов: 66
Минусов: 13
Комментариев: 62

Ещё с 2010 года был поднят вопрос почему гос. бумаги, акты, акцизы, бланки печатают иностранные фирмы или частники. Насколько это безопасно. Передать печать гос. бумаг компании с госдолей логично, а за качество должен отвечать директор компании Госзнак.

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