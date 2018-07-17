Блогеры Казахстана назвали кыргызов "меньшими братьями"

Казахи в очередной раз посмеялись над кыргызами, назвав их "братьями меньшими". Такое сравнение опубликовал телеграм-канал "Страшный жуз", подчеркнув, что "у РК масштабы проблем и забот больше".

"Как тут не подшучивать над кыргызами? Для казахов 4,5 млн долларов – это тьфу и растереть. Для КР – повод взять за яйца родное правительство. Разная у нас система координат, братья!".

Такое недвусмысленное заявление было сделано в отношении трат на III Всемирные игры кочевников, а также отчета о потраченных средствах.

"Там бюджетных средств всего мизер и самое смешное – из-за этого может возникнуть дефицит республиканского бюджета. Нам-то после ЭКСПО-2017 и очередной Универсиады не страшно ничего", - всерьез хвастаются казахи.