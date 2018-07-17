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Блогеры Казахстана назвали кыргызов "меньшими братьями"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Казахи в очередной раз посмеялись над кыргызами, назвав их "братьями меньшими". Такое сравнение опубликовал телеграм-канал "Страшный жуз", подчеркнув, что "у РК масштабы проблем и забот больше".

"Как тут не подшучивать над кыргызами? Для казахов 4,5 млн долларов – это тьфу и растереть. Для КР – повод взять за яйца родное правительство. Разная у нас система координат, братья!".

Такое недвусмысленное заявление было сделано в отношении трат на III Всемирные игры кочевников, а также отчета о потраченных средствах.

"Там бюджетных средств всего мизер и самое смешное – из-за этого может возникнуть дефицит республиканского бюджета. Нам-то после ЭКСПО-2017 и очередной Универсиады не страшно ничего", - всерьез хвастаются казахи.

URL: https://www.vb.kg/372178
Теги:
бюджет, Казахстан, социальные сети, Кыргызстан
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Комментарии
Али
17.07.2018, 09:42

Эх, ... хорошо смеется тот, кто смеется последний..

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Каныбек
17.07.2018, 09:50

Да Бог с ними с этими казахами! Подумаешь. И что тут такого то что они насмехаются над нами?! Собака лает, караван идет! Точно подметил Али - Хорошо смеется тот, кто смеется последний! Еще не вечер господа казахи-соседи! Как говорится будет и на нашей улице праздник! 

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Дина
17.07.2018, 10:20

Да, вроде, "казахов" вывели искусственно из кыргызов.

"До 1936 года в мире не существовало не только государства ”Казахстан”, но и не было казахов как нации вообще. Было общее понятие – киргизы".

(Полностью ─ https://www.e-news.su/in-russia/215318-kazahstan-do-1936-goda-byl-kazakstan-te-kazackiy-stan.html )

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Аналитик М
17.07.2018, 10:47
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Комментариев: 2

Посмотрим как они будут смеяться когда в ближайшее время будут в нашей ситуации, при нынешнем то хане, далеко не всем хорошо живётся там,время покажет, как было выше упомянуто, сметется тот,кто смеётся последним.

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Гость
17.07.2018, 10:49

Казахам покоя не дает то, что мы проводим уже во второй раз  игры кочевников. Они тоже подавали заявку, но им отказали, вот они и завидуют и несут всякую чушь.  Если для ни 4,5 миллиона как они  утверждают  тьфу плюнуть и стереть, то зачем тогда они вообще на нас обращают внимание?  На данный момент нас  6 миллионов, казахи и с этим не могут смириться. Ээх  понтовые казахи без понтов.

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Тунгуч
17.07.2018, 10:55

Уважаемые кыргызстанцы давайте не будем опускаться до его уровня я имею ввиду этого блогера...это не в коем случае не относиться ко все казахстанцам..этим высказыванием он решил задеть нас за живое мы конечно не поведемся...и не стоит писать в отношении всех казахов негатив..из одного блогера у которого мания величия...у нас один вывод..мозгов нет считай колека....давайте на него будем смотреть снисходительно...что с него возьмёшь....только разбитую крышу которая давно съехала.

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