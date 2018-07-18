Завкафедрой КНУ им. Ж. Баласагына попалась на взятке в 400$

ГСБЭП выявила факт незаконного получения вознаграждения заведующей кафедрой КНУ им. Ж. Баласагына, сообщает пресс-служба ведомства.

В финпол с заявлением обратилась выпускница Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына гражданка "Г.Т.", о принятии мер в отношении заведующей кафедры, которая требует с заявительницы 400 долларов США за положительное решение при защите дипломной работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 225 ч.1 (незаконное получение вознаграждения служащим) УК КР.

Так, 14 июля 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 27 тысяч сомов с поличным задержана заведующая кафедры КНУ им. Ж. Баласагына гражданка "С.Т.".

В настоящее время ведётся следствие.

В настоящее время в органы ГСБЭП поступают многочисленные заявления по аналогичным фактам, что, безусловно, положительно сказывается на уровне доверия к службе со стороны молодого поколения, сообщает пресс-служба финпола.

Однако отмечается, что большинство заявлений приходит анонимно. В связи с этим финансовая полиция рекомендует студентам (всем учащимся) не соглашаться на сомнительные предложения, и в подобных ситуациях незамедлительно обращаться по телефону доверия 195 или в Дежурную часть 0312 323091, 0312 323707 при этом указывать полностью свои контактные данные.

В соответствии с законом КР "О порядке рассмотрения обращений граждан" органами ГСБЭП принимаются меры, не взирая на статус и положение подозреваемого объекта.