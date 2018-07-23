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Конспирация не помогла. Финполовцы выявили незаконный игровой клуб

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- ВБ
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По поступившему в ГСБЭП сообщению по факту организации незаконной игорной деятельности 18 июля текущего года, был проведен неотложный обыск по адресу город Бишкек, пр. "Дэн Сяопина" - 4 в ходе которого было установлено, что по указанному адресу проводятся азартные игры с использованием компьютерного оборудования с применением норм конспирации. Далее в ходе обыска были изъято в качестве вещественных доказательств специально оборудование, приспособленное для проведения азартных игр - 10 комплектов, денежные средства.

В момент обыска в помещении находились потенциальные клиенты, которые в свою очередь описали процесс игры (активизация игры начиналась после передачи денежных средств администратору заведения, которым в последующем выдавался пароль пользователя).

Отмечается, что ранее органами ГСБЭП по указанному адресу была обнаружена незаконная игорная деятельность и возбуждено уголовное дело (24 апреля 2018 года) в рамках которого полностью изымалось игорное оборудование.

Уважаемые граждане, если Вам стали известны факты организации незаконной игорной деятельности просим Вас незамедлительно обратится в ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части ГСБЭП (0312) 323 091, 323 707. Электронные обращения можно отправить на адрес: receivefinpol@gmail.com

URL: https://www.vb.kg/372326
Теги:
казино, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек
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