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Пресечена попытка контрабандного ввоза в КР порядка 250 тысяч пачек сигарет

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- ВБ
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Сотрудниками межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам Чуйской области в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов незаконного ввоза и вывоза товаров народного потребления (ТНП) установлен факт контрабандного вывоза табачной продукции.

Так, 1 августа текущего года при попытке незаконного провоза табачных изделий без акцизных марок, на ПП "Ак-Жол Автодорожный" Аламудунского района задержано транспортное средство (автобус) марки "Neoplan 116 Citiliner". В ходе произведенного осмотра совместно с сотрудниками ГПС КР в грузовой части автотранспорта были обнаружены 75 (семьдесят пять) коробок табачных изделий иностранного производства 5-ти наименований (приблизительно по 50 тысяч пачек), из них 20 коробок сигарет с акцизными марками Республики Таджикистан, остальные 50 коробок без акцизных марок.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, а также установление причинённого ущерба и обеспечение поступления в бюджет государства.

Предварительная сумма ущерба свыше 1 миллиона сомов.

В настоящее время собранный материал передан в Следственное управление ГСБЭП для дачи юридической оценки, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372577
Теги:
Казахстан, Таджикистан, Финполиция, ГСБЭП
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