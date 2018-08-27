Госдирекция автодороги "Бишкек-Ош" нанесла ущерб бюджету на 1,5 млн сомов

Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений соблюдения налогового законодательства Кыргызской Республики, установлен факт сокрытия налогов в особо крупном размере.

На основании имеющейся информации, со стороны ГСБЭП была назначена налоговая проверка в отношении деятельности Жалал-Абадского строительного управления (ЖАСУ) Генеральной дирекции автодороги "Бишкек-Ош", которой за налоговый период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года доначислено налогов и платежей на общую сумму свыше 1 миллиона сомов.

Таким образом, в результате противоправных действий со стороны ЖАСУ, Генеральной дирекции автодороги "Бишкек-Ош" причинен ущерб государственному бюджет в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 543 тысячи 880 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 ч. 2 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ГСБЭП предпринимаются меры, направленные на возмещение ущерба по указанному уголовному делу, сообщает пресс-служба Финпола.